لَست هُناك..

نص : ماري اليزابيث فراي

ترجمة : قيس مجيد المولى

تَقف أمام قبري

وتنتحب ..

لست هُناك

لست أنام

أنا ألفُ ريح تعصف

أنا لمعان

بريق الألماس على الثلج

أنا ضوء الشمس

بين الحبوب الناضجة

أنا مطر الخريف الرقيق

أنا إندفاع الطيور

حين تستفيق في الصباحات الهادئة

أنا النجوم التي تشعُ ليلاً

لاتقف

عند قبري تنتحب

لست هُناك

أنا لم أمُت .

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هامش /

– ماري أليزابيث فراي .. من شعراء القصيدة الواحدة ، وهي لم تكتب غير هذا النص ،

– رغم بساطة النص وأنسيابيته لكنه ترجم بفنية مختلفة من قبل من ترجم هذا النص ،

– الشاعرة ماري أمريكية من أوهايو ،