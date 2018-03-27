صدرت مؤخراً عن دار نشر “اوروك ميديا” في ستوكهولم مجموعة شعرية لأحمد أحمد بعنوان ” لأنك منّي” والمجموعة بمثابة قصيدة واحدة موزعة على 52 مقطعاً تحمل ثيمات متعددة، لكنها تشترك بخيط، يكاد أن يكون خفي، الا أنه يفصح عن ذاته أحياناً بومضات تدعو القارئ الى تتبع مساره، ليكتشف أن نسيج القصيد إنما يعبر عن حالة ...
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  • الثلاثاء , 27 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“لأنك منّي”.. شعر

ثقافة
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صدرت مؤخراً عن دار نشر “اوروك ميديا” في ستوكهولم مجموعة شعرية لأحمد أحمد بعنوان ” لأنك منّي” والمجموعة بمثابة قصيدة واحدة موزعة على 52 مقطعاً تحمل ثيمات متعددة، لكنها تشترك بخيط، يكاد أن يكون خفي، الا أنه يفصح عن ذاته أحياناً بومضات تدعو القارئ الى تتبع مساره، ليكتشف أن نسيج القصيد إنما يعبر عن حالة انسانية، لتجربة معاشة، بتشظيها احيانا ولملمة وشائجها أحايين أخرى.. على غلاف المجموعة نقرأ:
في غيابِكِ
بَقِيتُ حَيَّاً
أتنفسُ كسُلْحَفاةْ
بينما، يَستَنزِفُ العمرُ قارورَتَهْ.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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