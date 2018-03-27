“لأنك منّي”.. شعر

صدرت مؤخراً عن دار نشر “اوروك ميديا” في ستوكهولم مجموعة شعرية لأحمد أحمد بعنوان ” لأنك منّي” والمجموعة بمثابة قصيدة واحدة موزعة على 52 مقطعاً تحمل ثيمات متعددة، لكنها تشترك بخيط، يكاد أن يكون خفي، الا أنه يفصح عن ذاته أحياناً بومضات تدعو القارئ الى تتبع مساره، ليكتشف أن نسيج القصيد إنما يعبر عن حالة انسانية، لتجربة معاشة، بتشظيها احيانا ولملمة وشائجها أحايين أخرى.. على غلاف المجموعة نقرأ:

في غيابِكِ

بَقِيتُ حَيَّاً

أتنفسُ كسُلْحَفاةْ

بينما، يَستَنزِفُ العمرُ قارورَتَهْ.