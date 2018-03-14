مِنّة شلبي وغادة عادل في فيلم جديد

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت الفنانة مِنّة شلبي انشغالها حاليا بعدة مشاريع سينمائية، موضحة أنها انتهت من تصوير “تراب الماس” مع آسر يس وعزت العلايلي، مؤكدة أنها بعد أن تنتهي من أي عمل تعيش في حالة إيجابية قوية.

وبيّنت مِنّة شلبي أنها سعيدة كثيرا بعد قرار مهرجان تطوان في المغرب تكريمها عن مجمل أعمالها في السينما، مشيرة إلى أن التكريم يسعدها ويعطيها دفعة معنوية للإجادة خلال أعمالها المقبلة، موضحة أنها تستعد خلال المدة المقبلة لتصوير أحد المشروعات السينمائية التي سوف تشترك في بطولتها مع الفنانة غادة عادل.

وقالت إنها لم ترَ غادة في أي عمل فني وهذا العمل يسعدها كثيرا، وسيعلن عن تفاصيله قريبا، موضحة أنها اجتمعت مع عدد من صديقاتها في مجموعة من الأفلام منها حنان ترك في أحلى الأوقات، وهند صبري في ويجا، وليلى علوي في بحب السيما والماء والخضرة والوجه الحسن وعلى الرغم من ارتباطها بغادة عادل كصديقة مقربة لها وليست زميلة مهنة فحسب.

وعن التلفزيون أوضحت أنه لم يأتِ إليها نص للدراما يحركها موضحة أنها سعدت كثيرا بواحة الغروب والنجاح الذي حققه العمل في رمضان الماضي مشيرة إلى أن عاشت في الشخصية التي قامت بادائها، لذلك كان عليها أن تقوم بتقصير شعرها من أجل الخروج من دور الفتاة الأجنبية التي تتزوج من مصري وتعيش في الصحراء وهي الشخصية التي قامت بها في واحة الغروب أمام النجم خالد النبوي التي سعدت بتكرار التجربة معه بعد حديث الصباح والمساء عام 2001.