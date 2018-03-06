الحكيم: الانتخابات المقبلة مفصلية في استقرار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، على أهمية الانتخابات النيابية في استقرار العراق والمقررة في 12 من آيار المقبل.

وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم “بحث خلالَ لقاءه بوزير الخارجية إبراهيم الجعفريّ استثمار النظرة الإيجابية وإقبال المجتمع الدوليّ نحو العراق، كونها جاءت بفعلِ التضحيات التي قدَّمها العراقيون في مجالاتٍ شتى حتى تمكَّنوا من تحقيقِ الانتصارات الثلاثة العسكرية و السياسية والمجتمعية”.

كما بحث الجانبان “تطوراتِ الوضع السياسيّ والمشهد الانتخابي المقبل وضرورة التنافس على وفقِ البرامج الانتخابية”.

ودعا السيد عمار الحكيم، إلى “تهيئةِ كل الامكانات للذهابِ إلى أكثرِ الانتخابات أهميةً ومفصليةً كونها ستنقلُ العراقَ من حالةِ اللا استقرار إلى مرحلةِ الاستقرار وبناء الدولة والمؤسسات”.

وفي سياق متصل اكد الحكيم، ان إجراءَ الانتخابات المقبلة في أجواءٍ هادئة سيمهد لتشكيلِّ حكومةٍ جديدة وقوية لتنهضُ بأعباءِ بناء الدولة.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه السفيرِ الياباني، فوميو ايواي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث نتائجَ مؤتمر المانحين الذي عُقِدَ في الكويت وما مثلَّهُ من رغبةٍ دوليةٍ بدعمِ العراق، وما يؤكدُ النظرة الإيجابية اتجاهه”.

واشاد الحكيم بـ”مستوى العلاقاتِ الثنائية بين العراقِ واليابان”، داعيا إلى تعزيزها في المجالاتِ كافة”.

وعبر عن “تفاؤله بمستقبلٍ أفضل للعراق، وإنجاز عمليةِ بناء الدولة وتقديم الخدمات للناسِ وتعزيز العلاقات الخارجية إقليمياً ودولياً”.

لافتا الى ان “إجراءَ الانتخابات القادمة في أجواءٍ من الهدوءِ والاستقرارِ والمنافسةِ على أساسِ البرامج، سيمهدُ لتشكيلِّ حكومةٍ جديدة وقوية لتنهضُ بأعباءِ بناء الدولة”

واوضح الحكيم ان “العراقيين يتطلعون إلى مرحلةٍ جديدةٍ مما يتطلبُ أنْ تكونَ القوى السياسيةُ كافة على قدرِ المسؤولية لتلبيةِ طموحات وتطلعات أبناء شعبنا”.