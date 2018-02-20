المالية توافق “مبدئيا” على تثبيت المعلمين من أصحاب العقود

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، الثلاثاء، موافقة وزارة المالية “مبدئيا” على تثبيت المعلمين والمدرسين من أصحاب العقود، فيما أكد تشكيل لجان مشتركة بشأن احتساب العلاوات وإلغاء استقطاعات الرواتب وحل مشكلة تأخر صرفها.

وقال السوداني في تصريح بثته مواقع اخبارية إن “نقابة المعلمين عقدت، امس الأول الاثنين، لقاءً مع وكيل وزارة المالية وعدد من المدراء العامين في الوزارة بحضور عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بشأن مطالب المعلمين في احتساب العلاوات السنوية والغاء استقطاعات الرواتب وحل مشكلة تأخر صرفها، فضلا عن مناقشة تثبيت المعلمين من أصحاب العقود”.

وأضاف السوداني: “تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بشأن كل مطلب من مطالب المعلمين للنظر فيها والعمل على تنفيذها”.

مؤكدا “حصول موافقة مبدئية من وزارة المالية على تثبيت المعلمين من أصحاب العقود”.

وكان مئات من المعلمين والمدرسين نظموا، أمس الاول الاثنين، تظاهرة حاشدة أمام مبنى وزارة المالية، طالبوا فيها وزارة المالية بالرجوع عن قرارها إيقاف الترفيعات والعلاوات السنوية.