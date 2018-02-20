تخويل “الصحة” التعاقد مع 15 الف خريج من ذوي المهن الصحية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مجلس الوزراء العراقي ، أمس الثلاثاء ، تخويله وزارة الصحة للتعاقد مع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 للعمل في مؤسساتها .

ولفت في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان ” التخويل يشمل تعيين خمسة عشر ألف خريج بالرواتب والمخصصات المساوية لأقرانهم المعينين على الملاك الدائم لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2018، وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم على الملاك الدائم، وقيام وزارة المالية بتأمين المبالغ المطلوبة لتنفيذ ما ورد “، مشيرا الى، ان ” قرار المجلس يأتي لدعم طبقة الشباب بصفة عامة، وخريجي ذوي المهن الطبية والصحية بصفة خاصة.”

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في وقت سابق أن مساحة الدرجات الوظيفية في موازنة 2018 ” ضيقة جدا”.

فيما أكدت ان الدرجات ستعتمد على حركة الملاك في مؤسسات الدولة.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن “اللجنة حسب قراءتها للخطوط العريضة ضمن بنود المسودة فأن الدرجات الوظيفية اقتصرت على خريجي المجموعات الطبية واحتياجات الدولة للعناصر الامنية، فضلا عن خريجي كليات التربية”.