الى العراقيين جـدا ً غرام الربيعي تحديداً هنا على بـُعدِ قلب سكنَ الوطن ُ ولمْ يسلم ْمن خيانةِ السواد لن أبحثَ عن غرائب هنا تحديداً ،يحدثُ كل ّ شيء عجيبٌ أمرُ الرّيح تأخذُ الأشياءَ بطريقِها إلاّ حزننا هنا حصراً ، مهدّدونَ بالحياة لأجلِ الموت تحتفلُ الناسُ بأعيادِ الميلاد ونحنُ نؤبّنُ الأرقام كلّما تذكّرتْنا أرواحُنا ولادةٌ ...
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  • الخميس , 25 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الى العراقيين جدا ً

ثقافة
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الى العراقيين جـدا ً
غرام الربيعي
تحديداً هنا
على بـُعدِ قلب
سكنَ الوطن ُ
ولمْ يسلم ْمن خيانةِ السواد
لن أبحثَ عن غرائب
هنا تحديداً ،يحدثُ كل ّ شيء
عجيبٌ أمرُ الرّيح
تأخذُ الأشياءَ بطريقِها
إلاّ حزننا
هنا حصراً ،
مهدّدونَ بالحياة
لأجلِ الموت
تحتفلُ الناسُ بأعيادِ الميلاد
ونحنُ نؤبّنُ الأرقام
كلّما تذكّرتْنا أرواحُنا ولادةٌ مشتهاة
لو لمْ يكنْ وسيماً برائحة النفط
لانفضّوا من حوله
وطني
كلمةُ حقٍّ يرادُ بها الأنتماء !!!
لا أبحثُ طويلاً
على سبيلِ المللِ
وربّما يباسُ الفصول
أخشى المغادرة
والأمثالُ تُضرب ُ
وها أنا مقياس خوفٍ
على مسقط ِيأسي

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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