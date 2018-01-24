الى العراقيين جدا ً

الى العراقيين جـدا ً

غرام الربيعي

تحديداً هنا

على بـُعدِ قلب

سكنَ الوطن ُ

ولمْ يسلم ْمن خيانةِ السواد

لن أبحثَ عن غرائب

هنا تحديداً ،يحدثُ كل ّ شيء

عجيبٌ أمرُ الرّيح

تأخذُ الأشياءَ بطريقِها

إلاّ حزننا

هنا حصراً ،

مهدّدونَ بالحياة

لأجلِ الموت

تحتفلُ الناسُ بأعيادِ الميلاد

ونحنُ نؤبّنُ الأرقام

كلّما تذكّرتْنا أرواحُنا ولادةٌ مشتهاة

لو لمْ يكنْ وسيماً برائحة النفط

لانفضّوا من حوله

وطني

كلمةُ حقٍّ يرادُ بها الأنتماء !!!

لا أبحثُ طويلاً

على سبيلِ المللِ

وربّما يباسُ الفصول

أخشى المغادرة

والأمثالُ تُضرب ُ

وها أنا مقياس خوفٍ

على مسقط ِيأسي