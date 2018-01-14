بابل – الصباح الجديد:

أقام البيت الثقافي في المحمودية أحد تشكيلات دائرة العلاقات الثقافية، ندوة ثقافية بعنوان (الكلمة المفخخة بعد داعش وتأثيرها على المجتمع) حاضر فيها كل من مدير البيت ضمير عزيز فالح، والأكاديمي حسين لطيف، والأستاذة حنان نعمة.

تناول المحاضرون الكلمة من ناحية تأثيرها الايجابي والسلبي على المجتمع ونسيجه الوطني، وخطورتها وتأثيرها كما وردت في القرآن الكريم، والسبل الكفيلة لاستعمالها الايجابي في توحيد الناس ونبذ الطائفية والمذهبية، ورص الصفوف، وجوانب أخرى عديدة، تفاعل مع مضمونها الحضور.

في نهاية الندوة شكر مدير البيت الثقافي المحاضرين اللذين أسهما في طرح الأفكار والمعلومات الايجابية التي تصب في صالح البناء الثقافي والفكري والاجتماعي والإنساني.