  • الإثنين , 15 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الكلمة المفخخة بعد داعش وتأثيرها على المجتمع

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بابل – الصباح الجديد:
أقام البيت الثقافي في المحمودية أحد تشكيلات دائرة العلاقات الثقافية، ندوة ثقافية بعنوان (الكلمة المفخخة بعد داعش وتأثيرها على المجتمع) حاضر فيها كل من مدير البيت ضمير عزيز فالح، والأكاديمي حسين لطيف، والأستاذة حنان نعمة.
تناول المحاضرون الكلمة من ناحية تأثيرها الايجابي والسلبي على المجتمع ونسيجه الوطني، وخطورتها وتأثيرها كما وردت في القرآن الكريم، والسبل الكفيلة لاستعمالها الايجابي في توحيد الناس ونبذ الطائفية والمذهبية، ورص الصفوف، وجوانب أخرى عديدة، تفاعل مع مضمونها الحضور.
في نهاية الندوة شكر مدير البيت الثقافي المحاضرين اللذين أسهما في طرح الأفكار والمعلومات الايجابية التي تصب في صالح البناء الثقافي والفكري والاجتماعي والإنساني.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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