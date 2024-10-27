انخفاض أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها في أربيل

بغداد ــ الصباح الجديد:

شهدت أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” تبايناً، امس الأحد، حيث انخفضت في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر المصدر أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت امس الاحد سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بقيمة 580 ألف دينار، وسعر الشراء 576 ألف دينار.

وأضاف المصدر أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 550 ألف دينار، وسعر الشراء 546 ألف دينار.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 580 ألف و590 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 550 ألف و560 ألف دينار.

أما في أربيل، فسجل الذهب ارتفاعاً حيث بلغ سعر بيع عيار 24 نحو 685 ألف دينار، وعيار 21 حوالي 600 ألف دينار، في حين وصل سعر بيع عيار 18 إلى 515 ألف دينار.