قوّات الجيش تستعد لمسك الأرض في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت القيادات الأمنية العراقية في محافظة نينوى، أمس الثلاثاء، تكليف قوة من الجيش العراقي بـ”مسك الأرض” والملف الأمني في الجانب الغربي من مدينة الموصل، ونقل قوات من الشرطة الاتحادية إلى محافظة كركوك للإسهام في الملف الأمني هناك.

وقال قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية لؤي الغرّاوي، في تصريح صحفي ان “فرق استطلاع للشرطة الاتحادية ستغادر الموصل لاستطلاع مواقع أخرى خارج نينوى، تمهيدًا لانسحاب الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، التي تمسك الملف الأمني في الجانب الغربي من الموصل، بعد صدور الأوامر بانسحابها لتحل بدلًا عنها الفرقة 20 في الجيش”.

وأضاف، أن “اللواء 66 في الفرقة 20، يتسلم مهام عمله من بادوش، وإلى مشارف الموصل من الجهة الغربية، بدلًا من الشرطة الاتحادية التي بدأت الانسحاب من تلك المناطق”.

من جهته، قال المقدم في الجيش عبدالسلام الجبوري، إن “قيادة العمليات المشتركة قررت استقدام الفرقة 20 من الجيش إلى الجانب الغربي للموصل، لمسك الأرض والملف الأمني فيه”.

وأضاف أنه “في المقابل سيتم نقل قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة من غرب الموصل، إلى مدينة كركوك لمسك الملف الأمني، إلى جانب قوات الشرطة المحلية وقوات مكافحة الإرهاب هناك”.