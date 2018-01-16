رئيس ديوان الرقابة المالية يثني على أداء “الصباح الجديد”

إعلام الديوان

التقى د. صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رئيس تحرير جريدة “الصباح الجديد” اسماعيل زاير في مكتبه لاستعراض السبل الكفيلة ومدى استعداد الجريدة لرفد المواطنين بالمعلومات التي تخص عمل الديوان واهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به في مكافحة الفساد.

وقد ابدى رئيس التحرير استعداده لتخصيص صفحة اسبوعية تسلط الضوء على نشاطات الديوان اضافة الى تخصيص ملحق اسبوعي يصدر كل ثلاثة اشهر لنشر تقارير شاملة تعني بالرقابة المالية.

هذا وقد اوعز رئيس الديوان بتكليف مجموعة من الخبراء في الديوان لرفد الصفحة المزمع اصدارها بالمواضيع المهمة التي تخص الديوان.

وقد حضر اللقاء الخبير في دائرة الشؤون الفنية والدراسات جميل جليل ومدير الاعلام والعلاقات العامة في الديوان.