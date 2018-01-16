واشنطن تتعهد بمواصلة الشراكة مع العراق لتحسين الأمن والقضاء على الإرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت الولايات المتحدة، دعمها للعراق في تعزيز الأمن، فيما اشارت الى ثقتها بقدرة العراقيين القضاء على الارهاب بشكل نهائي.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون”، مبينا ان “الاخير قدّم التعازي للعبادي وللشعب العراقي بالتفجير الاجرامي الذي استهدف المواطنين في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد.

واكد تيلرسون “دعم الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي للعراق في تعزيز الأمن”، مشيرا الى “استمرار الولايات المتحدة الاميركية بدعم العراق في جهوده لإعادة الاستقرار واستقطاب الاستثمارات والإعمار والبناء وتعزيز الإصلاح الاقتصادي”.

وتابع ان “العالم كله ينظر باعجاب للعراق الذي انتصر على عصابات داعش الارهابية بقيادة حيدر العبادي”، لافتا الى ان “لدى الولايات المتحدة الاميركية الثقة بقدرة العراقيين على القضاء على الارهاب بشكل نهائي”.

وأدانت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق من امس الاول الاثنين، تفجير ساحة الطيران وسط بغداد، مؤكدة أن “الإرهاب”ما يزال يشكل تهديدا حتى بعد تحرير أراضي العراق من “داعش”، فيما تعهدت بمواصلة الشراكة لتحسين الأمن للشعب العراقي ومنع عودة “الإيديولوجية الإرهابية”.