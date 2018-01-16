معصوم ونوّابه يحثّون الحكومة على الاستجابة للتغيّرات المطلوبة بشأن الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، بأن اجتماعا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه أكد على حث الحكومة بالاستجابة للتغييرات المطلوبة بشأن قانون الموازنة للعام الحالي.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “اجتماع رئيس الجمهورية ونوابه اكد على ان تأخير التوافق الوطني يستفيد منه الاٍرهاب ويزيد من التدخلات الخارجية”.

واضاف المصدر ان “الاجتماع أكد ايضا على إقرار الموازنة وحث الحكومة للاستجابة الى مطاليب اللجنة المالية للتغييرات المطلوبة”.

واتفقت رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل على ادراج الموازنة بجلسة اليوم الاربعاء.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الجمعة (12 كانون الثاني 2018) أنه لم يبقَ أمام مجلس النواب إلا خيار عرض قانوني الموازنة المالية والانتخابات للتصويت في المجلس وترك الخيار لأعضاء البرلمان لتمريرهما أو رفضهما، فيما رجح حسم تمرير القانونين “بالأغلبية”.

ويشهد مجلس النواب حاليا جدلا واسعا بشأن قانوني الانتخابات والموازنة، فهناك مقاطعات لجلسات البرلمان وحدّة نقاشات وصفها عدد من النواب بأنها “أمور متوقعة”.