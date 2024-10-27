بشأن اسعار النفط.. كيف سيؤثر الرد الاسرائيلي “المحدود” على إيران؟

الصباح الجديد ــ وكالات:

قال محللون إن من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط عند استئناف التعاملات اليوم الاثنين، بعد أن تجنبت الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران في مطلع الأسبوع البنية التحتية النفطية والنووية لطهران ولم تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 4% في الأسبوع الماضي مع استيعاب السوق للضبابية المحيطة بحجم الرد الإسرائيلي على هجوم بصواريخ باليستية شنته إيران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول وانتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى في مطلع الشهر المقبل.

ونفذت عشرات الطائرات الإسرائيلية ثلاث موجات من الضربات امس الاول السبت ضد مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران، في أحدث تبادل للقصف في الصراع المتصاعد بين الخصمين في الشرق الأوسط.

وقال هاري تشيلينجويريان، مدير إدارة الأبحاث في أونيكس، على موقع “لينكدإن”: “يمكن للسوق أن تتنفس الصعداء؛ فقد انكشف المجهول المعروف المتمثل في الرد الإسرائيلي النهائي على إيران”.

وأضاف “شنت إسرائيل هجومها بعد مغادرة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ولم يكن بوسع الإدارة الأميركية أن تأمل في نتيجة أفضل مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية بعد أقل من أسبوعين”.

وقللت إيران أمس الاول السبت، من أهمية الهجوم الجوي الذي نفذته إسرائيل أمس ضد أهداف عسكرية إيرانية، قائلة إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي في سيدني “إسرائيل لا تهاجم البنية التحتية النفطية، والتقارير التي تفيد بأن إيران لن ترد على الضربة تزيل عنصر الضبابية”.

وقال: “من المرجح بشدة أن نشهد رد فعل من نوع ‘اشتر الشائعة وبع الحقيقة’ عندما تفتح أسواق العقود الآجلة للنفط الخام اليوم”، مضيفا أن خام غرب تكساس الوسيط قد يعود إلى مستوى 70 دولارا للبرميل.