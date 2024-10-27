الانتظار خديجة بوعلي

ألا تموت على قيد الحياة

أن يخفق النبض على وتر

الترقب معزوفات بصخب …

مؤداة برعشات الطير في شرفات الصباحات

لا تستكين…

لا تركن إلى برودة الأكفان

الانتظار أن تحاكي النسمة

وعويل الرياح

في غفلة من سقطة حرة تجهز على الأخضر واليابس من أحلام ناصعة بيضاء

تنبس بومضة في أذن النجم

وأقمار تبرق عيناها على مرايا الماء الزرقاء

تحوك لورقة ساقطة على حين غرة

بُردة تدثر العري… تخفي الكدمات

الانتظار أن تصمد

في محطة تغير الركاب كما تفعل بقضبانها بعد كل اهتراء

نكاية في نقطة وصول لم تصل بعد

نكاية في نقطة وصول

يظهر أنها قد تصل الآن

أو بعد الآن بقليل

أو بعد فوات الأوان

لتنطلق صفارات الإنذار

ينتصب الوصول المعلق بين المدى

والسماوات السبع

تعب العمر من الانتظار

ولم يتعب الانتظار

من نكش وقضم الأعمار والحيوات