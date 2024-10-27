قاسم حداد “قاسم حداد يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر

الصباح الجديد – وكالات:

فاز الشاعر البحريني قاسم حداد بجائزة الأركانة العالمية للشعر لعام 2024 التي يمنحها بيت الشعر في المغرب ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

ووصفت لجنة تحكيم الجائزة في تقريرها حداد بأنه “علامة مضيئة في سجل الشعر العربي والإنساني وأثمر منجزه الإبداعي الذي يمتد منذ سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم عن أزيد من أربعين ديوانا وكتابا، علاوة على حضوره الوازن في الحياة الثقافية والأدبية”.

ونوهت بمشاركته في تأسيس أسرة الأدباء والكُتاب في البحرين عام 1969 وإنشائه موقع جهة الشعر الإلكتروني مع خوضه العديد من التجارب الإبداعية المشتركة مع كُتاب وشعراء وفنانين عديدين.

وشغل الشاعر البحريني عدداً من المراكز القيادية في إدارة أسرة الأدباء والكُتاب وتولى رئاسة تحرير مجلة كلمات التي صدرت عام 1987 وهو أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة مسرح أوال. وترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية ومن بينها كتاب “علاج المسافة” إلى اللغة الايطالية ترجمة فوزي الديلمي من دار سان ماركو دي جوستينياني بجنوة الإيطالية، كما قامت الجامعة الأميركية في القاهرة بمشروع ترجمة أعماله.

وحصل قاسم حداد على مجموعة من الجوائز الأدبية وأبرزها جائزة المنتدى الثقافي اللبناني في باريس عام 2000 وجائزة سلطان العويس الثقافية عن حقل الشعر لدورة 2000 – 2001. كما حاز في عام 2017 على جائزتي أبو القاسم الشابي للإبداع الأدبي التي عادت للساحة الثقافية في تونس بعد توقفها منذ 2011 وجائزة محمد الثبيتي الشعرية في دورتها الثالثة في المملكة العربية السعودية. وفي عام 2020 حصل على جائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي.

وانطلقت المنافسة الشعرية في المملكة لأول مرة عام 2002 وتشتق اسمها من شجرة الأركانة النادرة التي تنبت في المغرب وتقدم للشعراء الذين يتميزون بتجربة في الحقل الشعري الإنساني ويدافعون عن قيم الاختلاف والحرية.

وذهبت في الدورات السابقة إلى أسماء عربية وأجنبية بارزة أمثال المغربي محمد الأشعري واللبناني وديع سعادة والإيطالي جوزيبي كونتي والألماني فولكر براون والبرتغالي نونو جوديس والأمريكية مارلين هاكر والعراقي سعدي يوسف.

ومن المنتظر إعلان موعد حفل تسليم الجائزة في وقت لاحق والذي ينعقد عادة في المكتبة الوطنية بمدينة الرباط.