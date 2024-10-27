انطلاق حملة لفتح الطرق ورفع التجاوزات في ميسان

ميسان – الصباح الجديد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان تنفيذ حملة لرفع التجاوزات عن الشوارع العامة والأرصفة في مركز مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان أنه “في إطار العمل بتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة شرطة محافظة ميسان والمتمثلة بإسناد الدوائر الحكومية كافة وتأمين الحماية لها في إنجاز الواجبات المكلفة بها، تم تنفيذ حملة لرفع التجاوزات عن الشوارع العامة والأرصفة في مركز مدينة العمارة”.

وبينت، أن “الحملة تهدف لإزالة التجاوزات عن الأرصفة والأسواق وفتح الطرق المغلقة أمام حركة السيارات والمواطنين والتي أشرف عليها قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي”.

وأضافت، أن “الحملة سوف تستمر في فتح الشوارع وتنظيم الأسواق ومنع المتجاوزين من استخدام الشوارع وغلقها”، موضحة، أن “الحملة شملت رفع المتجاوزين على مسار الشوارع الرئيسة، بالإضافة إلى العلوة الرئيسة لبيع الطحين في القضاء، فضلاً على تنظيم عمل أصحاب البسطات وانسيابية حركة مرور المركبات والمواطنين”.