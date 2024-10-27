وزير الصحة يعلن توفر أكثر من 5 آلاف درجة وظيفية لتعيين الخريجين

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي توفر أكثر من 5 آلاف درجة وظيفية لتعيين الخريجين من الكليات الطبية والتمريضية والصحية.

وقال الحسناوي : إن “قانون رقم 6 لسنة 2000 ينص على تعيين خريجي الكليات الطبية والصحية موظفين وفق القانون، حيث إن تفسيراته مختلفة هل أن التعيين إلزامي أم غير إلزامي”، مبينا أنه “خلال السنوات الماضية كانت الأعداد التي تتخرج من الكليات الطبية والصحية والتمريضية ضمن حاجة الوزارة بينما الآن الأعداد بدأت تتزايد وبشكل كبير، بسبب كثرة الجامعات الأهلية وزيادة نسبة القبول”.

وأضاف، أنه “خلال هذا العام خصصت وزارة المالية نحو 30 ألف درجة وظيفية بينما كان أعداد الخريجين أكثر من 58 ألف خريج مما جعل هناك فرقا تقريبا 30 ألفا”، مؤكدا أنه “تم التعيين حسب الاولويات والحاجة وتم الأخذ بنظر الاعتبار بعض المؤسسات التي ستفتح قريبا”.

وأشار الى أن “الدرجات الوظيفية تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب حسب جداول الموازنة التي ارسلت له، لذلك أصبح من الصعب إضافة درجات وظيفية جديدة”، منوها بأن “قانون الموازنة ألزم الوزارة بعدم حذف الدرجات التي تشغر لاسيما المتقاعدين وتاركي العمل”.

وتابع، أنه ” تم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبدعم من رئيس الوزراء على استحداث درجات الحذف وتخصيصها للخريجين الجدد”، مؤكدا أنه “تم توفير حتى الآن أكثر من 5 آلاف درجة وظيفية سيتم تعيين الخريجين على شكل وجبات وحسب المعدلات “.

وأوضح الحسناوي أن “التعيين سيكون بواقع 100 خريج لكل كلية وحسب التسلسلات حتى تكون العملية عادلة ومن دون اي تدخلات “.