محافظ ميسان يلتقي وفد ممثلي منظمة اليونيسيف الدولية ‏

ميسان / كواكب علي السراي

عقد” محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي اجتماعا مع ممثلين منظمة اليونيسيف الدولية , ‏حيث حضر الاجتماع منسقو وزارة التربية , ومدير عام تربية ميسان جواد كاظم الصكري , ‏والدكتور علي حميد مدير مكتب المنظمات غير الحكومية في ديوان المحافظة , ومستشار المحافظ ‏لشؤون التربوية في مقر المحافظة .‏

وذكر” المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان : أن الهدف الرئيس من هذا اللقاء هو دعم القطاع التربوي ‏وتحسين الواقع التعليمي في المحافظة وقد تم الاتفاق في الاجتماع على الفقرات التالية ..‏

‏( توسيع آفاق التعاون بين الحكومة المحلية ومنظمة اليونيسيف , تطوير البرامج التعليمية وتقديم ‏الدعم اللازم للمعلمين والطلاب , بالإضافة لتعزيز الشراكة مع وزارة التربية لتفعيل المشاريع ‏التعليمية , مع تشكيل لجنة خاصة بالإشراف على تنفيذ الخطة التطويرية للقطاع التربوي , كذلك ‏تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو في اللجنة كما شدد على تقديم اقتراحات مبتكرة لتحسين التعليم ‌‏) .‏

وأضاف : أن الخطة التطويرية التي تمتد لثلاث سنوات تشمل تحسين البنية التحتية التعليمية , ‏وتوفير التدريب المستمر وتعزيز التعاون الفني بين المنظمات المحلية والدولية.‏

ومن جانبهم” قدم ممثلوا اليونيسيف في نهاية الاجتماع : الشكر والامتنان لمحافظ ميسان على حسن ‏الاستقبال وتسهيل إجراءات العمل , كما أعربوا عن تقديرهم للدعم المعنوي المستمر الذي يقدمه ‏لمشاريع التعليم في ميسان .‏