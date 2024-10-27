محافظ ميسان يلتقي وفد ممثلي منظمة اليونيسيف الدولية ‏

ميسان / كواكب علي السراي
عقد” محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي اجتماعا مع ممثلين منظمة اليونيسيف الدولية , حيث حضر الاجتماع منسقو وزارة التربية , ومدير عام تربية ميسان جواد كاظم الصكري , والدكتور علي حميد مدير مكتب المنظمات غير الحكومية في ديوان المحافظة , ومستشار المحافظ لشؤون التربوية في مقر المحافظة .
وذكر” المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان : أن الهدف الرئيس من هذا اللقاء هو دعم القطاع التربوي وتحسين الواقع التعليمي في المحافظة وقد تم الاتفاق في الاجتماع على الفقرات التالية ..
( توسيع آفاق التعاون بين الحكومة المحلية ومنظمة اليونيسيف , تطوير البرامج التعليمية وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والطلاب , بالإضافة لتعزيز الشراكة مع وزارة التربية لتفعيل المشاريع التعليمية , مع تشكيل لجنة خاصة بالإشراف على تنفيذ الخطة التطويرية للقطاع التربوي , كذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو في اللجنة كما شدد على تقديم اقتراحات مبتكرة لتحسين التعليم ) .
وأضاف : أن الخطة التطويرية التي تمتد لثلاث سنوات تشمل تحسين البنية التحتية التعليمية , وتوفير التدريب المستمر وتعزيز التعاون الفني بين المنظمات المحلية والدولية.
ومن جانبهم” قدم ممثلوا اليونيسيف في نهاية الاجتماع : الشكر والامتنان لمحافظ ميسان على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات العمل , كما أعربوا عن تقديرهم للدعم المعنوي المستمر الذي يقدمه لمشاريع التعليم في ميسان .