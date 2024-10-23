عشبة تساعد النساء على الحمل بشكل طبيعي

متابعة – الصباح الجديد:

إذا كنت تبحثين عن طرق طبيعية لتعزيز فرصك في الحمل، فقد يكون هذا المشروب السحري هو ما تحتاجينه تمامًا، بحسب ما يؤكده خبراء في العلاج الطبيعي.

وبالنسبة لبعض النساء اللاتي يواجهن مشاكل بالحمل بسهولة دون وجود أسباب صحية واضحة، مثل بطانة الرحم أو متلازمة تكيس المبيض، يمكن لعشبة “القراص” أن تكون الحل الأمثل.

ويقول الخبراء إن بعض مشاكل الخصوبة التي تعاني منها النساء لا ترتبط بحالة طبية، فقد يكون السبب ببساطة هو أن الجسم لا يتلقى العناصر الغذائية المناسبة لتعزيز صحتك الإنجابية والحفاظ على عمل كل الأعضاء بسلاسة.

ومن هنا سلطت أخصائية تغذية متخصصة في الخصوبة على عشبة “القراص” الطبيعية التي يجب عليك دمجها في نظامك الغذائي لضمان حصول جسمك على العناصر الغذائية اللازمة لمساعدة على الحمل.

وقالت الأخصائية كارمن ماير “يمكن لنبات القراص الصغير المزعج أن يساعدك على الحمل، لأنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجينها للحمل. إذ يحتوي على فيتامينات أ، ج، ك، كما أنه غني بالمعادن مثل المغنيسيوم والحديد، ما يمكنه من تعزيز الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية، وأيضًا تقوية عضلات الرحم. كما أنه يساعد جسمك في التخلص من السموم”.

وحذرت خبيرة التغذية من لمس النبات بشكل مباشر بسبب خصائصه اللاذعة التي قد تسبب طفحا جلديا، لكنها أشارت إلى أنه يمكن إضافة الأوراق بأمان إلى العصائر. وبدلا من ذلك، يتوفر شاي نبات القراص معبأ مسبقا في العديد من محلات السوبر ماركت ومتاجر الأطعمة الصحية.