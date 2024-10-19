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التجارة: تأجيل الدورة (48) لمعرض بغداد الدولي إلى شباط 2025

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بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري عن موافقة رئيس الوزراء على تأجيل الدورة (48 ) لمعرض بغداد الدولي الى شهر شباط 2025.

وذكر بيان للوزارة أن”طلب وزارة التجارة تأجيل الدورة (48 ) لمعرض بغداد الدولي،جاء نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة جراء اعتداءات الكيان الصهيوني على دولتي لبنان وفلسطين وشعبيهما“.

وأكد ،أن “دورات معرض بغداد الدولي تشكل أهمية كبيرة كونها بوابة العراق الاقتصادية لاستقطاب الدول والشركات لعرض نتاجاتهم والتعرف على حاجة السوق العراقية وإيجاد شراكات مع القطاعات العراقية للدخول في مشاريع استثمارية وبمجالات مختلفة” .

ولفت البيان أن “الوزارة ومن خلال شركة المعارض العراقية ستعلن على الموعد الدقيق لانعقاد الدورة 48 في حاله تثبيته واستكمال كافة الاستعدادات “.

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