25  جامعة عراقية في تصنيف QS العالمي

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة الجامعات العراقية المسجلة في تصنيف QS العالمي إلى 25 جامعة.

وذكر بيان للوزارة أن ” تصنيف QS العالمي أعلن نتائج نسخته الخاصة بجامعات المنطقة العربية (QS Arab Region University Rankings 2025) حيث حققت فيها خمس وعشرون جامعة عراقية مراتب تنافسية إيجابية“.

وأضاف البيان، إن “التصنيف العالمي أشر (https://www.topuniversities.com/arab-region-university-rankings?countries=iq) تنافس (246) مؤسسة في المنطقة العربية على وفق مؤشرات السمعة الأكاديمية (30%) وسمعة المؤسسة لدى أرباب العمل (20%) ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب (15%) وشبكة الأبحاث الدولية (10%) وتأثير الويب (5%) ونسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه (5%) والاستشهادات لكل بحث (5%) وعدد البحوث لكل هيئة تدريسية (5%) ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين (2.5%) ونسبة الطلاب الدوليين (2.5%)”.

وأكد البيان، أن “النتائج أظهرت زيادة ملحوظة في عدد الجامعات العراقية المتنافسة إلى خمس وعشرين بالقياس إلى نسخة العام الماضي التي شهدت تنافس ثمان عشرة جامعة فقط، فيما حصلت جامعة بغداد في هذه النسخة على المرتبة الثامنة والثلاثين ثم جامعات المستنصرية والبصرة والنهرين والكوفة وبابل والتكنولوجية والأنبار وكربلاء والموصل والفرات الأوسط التقنية ونينوى وتكريت وديالى والقادسية والجامعة الإسلامية وواسط والعراقية والمثنى والتقنية الوسطى والتقنية الشمالية والتقنية الجنوبية والفلوجة وكركوك وذي قار“.

وأشار إلى، أن “أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية تنافس نظيراتها في ثمان تصنيفات عالمية، مما جعل العراق يحتل المركز 29 عالميا من حيث عدد الجامعات المصنفة في التايمز العالمي والمركز السابع عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة”.