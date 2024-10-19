إطلاق حملة لرفع التجاوزات والمشوهات على جانبي طريق بغداد – أبي غريب

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت محافظة بغداد تنفيذ حملة خدمية واسعة لرفع التجاوزات والأنقاض على جانبي طريق بغداد – أبو غريب الرابط بمحافظة الأنبار.

وقال بيان للمحافظة : إن “الحملة تأتي على وفق توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، باستنفار الجهود الخدمية والعمل بشكل مستمر وحتى في أيام العطل لتنفيذ حملات رفع التجاوزات على الطريق العام بغداد – أبي غريب، حيث يعتبر هذا الطريق من ضمن المشاريع المهمة“.

وأشار البيان إلى، أن “الحملة شهدت مشاركة رئيس الوحدة الإدارية للقضاء (القائممقام) وبلدية أبي غريب وبلدية النصر والسلام والشركة المنفذة للطريق، شملت رفع كميات كبيرة من الأنقاض والتجاوزات والمشوهات على جانبي طريق أبي غريب وذلك من أجل إكمال حزمة المشاريع التي أطلقت منها تطوير وتأهيل مدخل أبي غريب باتجاه جسر أبو منيصير مدخل (بغداد / فلوجة) إضافة إلى أعمال مشروع الصرف الصحي الذي أطلق مؤخرا”.