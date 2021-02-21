وزير الزراعة يدعو في اجتماع هيئة الرأي الى تذليل عقبات العمل الزراعي

الدجاج منتهي الصلاحية كورونا جديدة مصدرها إقليم كردستان

بغداد – الصباح الجديد

ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فضلا عن تذليل عقبات العمل الزراعي.

وفي بداية الاجتماع أكد الخفاجي على التعاون مع الشرطة المجتمعية، وإقامة ورش عمل ومعارض توعية، سيما في ضوء توجه المواطن نحو تفضيل المنتج المحلي.

كما تم مناقشة وإقرار عدة فقرات لخدمة للقطاع الزراعي ومنها ، التصويت على مذكرة التعاون العلمي في المجالات الزراعية، المزمع عقدها بين العراق وسوريا بعد دراسة بنود التعاون من قبل الدوائر ذات الاختصاص،ودراسة نشر شاتلات الرز والباذرات المسمدة وتوفير إمتيازات تشجيعية لاقتناءها، كذلك دعم محافظة ذي قار بالمستلزمات الزراعية، فضلا عن التوجيه بإلزام تشكيلات الوزارة بالتعاون الإيجابي مع المراجعين.من الفلاحين والمزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم.

كما أكدت الهيئة على مراجعة الخطط الزراعية ووضع حلول ومقترحات لكل المعوقات ،وتذليل العقبات أمام الفلاحين.

وخلص الاجتماع بالتأكيد على استنهاض الهمم وإظهار الوجه الحقيقي للزراعة العراقية المعروفة بجودتها، لكون البلد يمر بمرحلة استثنائية، بسبب جائحة كورونا، واضطراب سعر صرف الدولار، حيث برهنت الوزارة قدرتها على النهوض بمستوى العمل الزراعي وتوفير المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة للمستهلك.

على صعيد اخر كشف الوزير عن وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد “منتهي الصلاحية” داخل إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق العراقية.

وقال الخفاجي، إن “الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، فيما يصل الدجاج المستورد بسعر 1250 دينار” ، نسؤل إلى أن “هذا التفاوت في الأسعار يأتي؛ لأن الدجاج المستورد الذي يصلنا من تركيا والدول الأخرى، يكون منتهي الصلاحية، لكن يتم تغيير علاماته التجارية داخل إقليم كردستان وبعدها يُصرّف في الأسواق المحلية”.

وعد الوزير أن “هذا الأمر يعد تخريباً لاقتصاد البلد وتدميراً لصحة المواطن”، واصفا إياه بـ”كورونا جديدة”.

كما دعت وزارة الزراعة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى تسهيل انسيابية حركة ونقل المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية من قرار حظر التجوال واستثنائها من هذه الإجراءات ،

مبينة ان الغرض هو تأمين وصول هذه المنتجات للمواطن بيسر و بأسعار مناسبة ، فضلا عن قطع الطريق على مستغلي الازمات ،مهيبة بجميع الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن بزيادة الانتاج ورفد السوق بمختلف المنتجات الزراعية مع التقيد التام بضوابط وشروط السلامة الوطنية وتطبيق ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

الى ذلك حضر الوزير الزراعة حفل احتفاء دائرة البيطرة، بمناسبة الذكرى 101 على تأسيسها.

وأكد الخفاجي، على تضافر الجهود للارتقاء بالعمل البيطري وتكامله مع الاختصاصات الأخرى، لمد يد العون لمربي الثروة الحيوانية، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به دائرة البيطرة في مكافحة الامراض والأوبئة، من خلال مختلف الجولات الميدانية.

وشدد الخفاجي، على الدخول في مجال الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص وإشاعة الأمل لدى المواطن والمستثمر لغرض النهوض بالمنتج المحلي وبشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن استثمار الموارد الطبيعية للبلاد وتوجيهها نحو الإسهام في تطوير الاقتصاد.

وحث الخفاجي العاملين على مواصلة العمل الجاد، متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتقدم، كما قام سيادته بتوزيع الهدايا والدروع على الكوادر المتميزة في دائرة البيطرة تثمينا لجهودهم في الحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية.