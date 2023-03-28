نور الزهراء رياض: جولاتنا تقدم الإيجابية وتسهم في الحفاظ على البيئة

عضوة فريق نخلة وطن النسوي للدراجات الهوائية

بغداد ـ فلاح الناصر:

قالت لاعبة فريق نخلة وطن للدراجات النسوي، نور الزهراء رياض، ان فريقها يقوم بجولات متواصلة ويشترك في مهرجانات على صعيد المؤسسات الحكومية او الجامعات ويعد عنصراً إيجابياً في تغيير الصورة السلبية للمرأة في المجتمع، والحقيقة هنالك تعاون واضح من رجالات المرور او القوات الأمنية والفعاليات المجتمعية مع جولات الفريق الميدانية، وهذا أمر مفرح ومشجع على تعزيز اعداد لاعبات الفريق والمشاركة المتواصلة في الأنشطة كافة.

الحرص على المشاركة في المهرجانات

وذكرت انها التحقت بالفريق منذ نحو سنة، ووجدت ترحيبا من كابتن الفريق مديرة فريق نخلة وطن للثقافة والتنمية المستدامة، سعد حسن الجوهري، إلى جانب لاعبات الفريق اللواتي يحرصن على المشاركة في نشاطات الفريق وجولاته الميدانية المتواصلة وحضوره الإيجابي في الفعاليات والأنشطة التي تقام على صعيد الجامعات والكليات او مؤسسات الدولة الرسمية.

مؤشر إيجابي في الجولات المتواصلة

وأوضحت ان الفريق بجولاته الإيجابية يعطي مؤشرا إيجابيا على أهمية الدراجة الهوائية وما تقوم به من دور مهم في الحفاظ على البيئة النظيفة وخلق أجواء جيدة جدا في هذا المجال، اذ تشكل الدراجة أيضا عامل اقتصادي مهم للفرد، وكذلك فيه سرعة الوصول إلى مقر العمل قياساً بطوابير السيارات التي تقف في الزحامات الشديدة.

الدراجة الهوائية وتعزيز وجود المرأة

وعن سبب انضمامها إلى الفريق، اشارت إلى انها كانت تمارس رياضة السباحة ثم وجدت في ركوب الدراجة الهوائية هواية جديدة تسعى فيها إلى تأكيد حضور المرأة في الميدان وتعزيز ثقتها بنفسها في الجولات المستمرة في شوارع بغداد واقضيتها، وكان الاهل سببا مباشرا في التوجه إلى هذه الرياضة، إلى جانب كما ان الكابتن سعد شجعتها في الانضمام إلى عضوات الفريق لما يقدمه من رسائل مهمة لتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع.

مهرجانات رياضية ودورات في اللغات

وقالت انها اشتركت في العديد من المهرجانات منها في بغداد وكذلك في قضاء المدائن وفي محافظة السليمانية أنتظم الفريق بسفرة ترفيهية ومؤخرا في كلية اقتصاديات الاعمال/ جامعة النهرين حيث اشتركنا مع الكلية بتنظيم مهرجان نسوي للدراجات الهوائية بالتنسيق مع وحدة التنمية المستدامة في الكلية ونشاطات تمكين المرأة.. وقد حصلنا على كتاب شكر من عميد الكلية.. وأود الإشارة إلى ان نخلة وطن يقيم حاليا دورة لتعليم اللغة الإنجليزية المجانية كل يوم سبت وأثنين، وهي ضمن نشاطات فريق ثقافة الجميع للتثقيف النفسي والاسري وتعليم اللغات، وذلك ضمن الانشطة الثقافية المتنوعة.

كذلك الفريق لديه تعاون مثمر مع الاتحاد المركزي للدراجات الهوائية، وأيضا مع الاتحاد المركزي للسيارات والدراجات النارية، وهنالك لاعبات التحقن بالاتحادات المركزية من الفريق وهذا يشكل تفوقا إضافيا للفريق وعناصره.

ماركة عالمية ومحتوى مميز

وبشأن ما قدمه فريقها، أوضحت، نور الزهراء رياض: ان فريقنا يحقق النجاحات، ويبرهن في كل مرة حضوره الإيجابي سواء في اثبات التفوق والمساهمة في إيصال المهرجانات إلى ضفة النجاح بتقديم فواصل من المسابقات بين اللاعبات او القيام بجولات ميدانية واستعراضات تنال اعجاب اللجان المشرفة والمنظمين للسباقات والفعاليات الرياضية والثقافية والطلابية.. وبصراحة أرى ان الفريق سيكون ماركة عالمية بفضل محتواه المميز.

هوايات وامنيات

وعن هواياتها، قالت انها عازفة على الناي وهي عضو مدرسة بغداد للموسيقى والفنون التعبيرية، طالبة في المرحلة المتوسط تسعى إلى كسب اعلى درجات النجاح والوصول إلى امنيتها وهي دراسة التحليلات الطبية.. واختتمت انها مواليد بغداد 2008، من برج الحوت.