الحكومة المحلية في البصرة تحتفي بتكريم نخبة من الأطباء واساتذة الجامعة والطيارين والقوات الامنية والاعلاميين

تكريما لجهودهم الكبيرة في التصدي لفايروس كورونا

البصرة _ سعدي السند :

شهدت قاعة الأحتفالات في ديوان محافظة البصرة اقامة احتفالية تكريم الأبطال المتصدين لفايروس كورونا خلال الفترة المنصرمة ومازالوا من الأطباء وأساتذة الجامعة والقوات الأمنية والطيارين والأعلاميين .

والقى محافظ البصرة ورئيس خلية الازمة المحلية المهندس اسعد عبد الامير العيداني كلمة في الاحتفالية التي اقامتها الحكومة المحلية قال فيها ان المحافظة لم تكن تستطيع مواجهة خطورة فايروس كورونا الذي يهدد العالم باسره لولا وجود كوكبة من الابطال الذين يعملون بهدوء وراء الكواليس لإيقاف تمدد هذا المرض الخطير ومنهم الملاكات الطبية وعدد من أساتذة جامعة البصرة والطيارين والقوات الأمنية والجهات الساندة ونقابة الصحفيين والذين اسهموا في مكافحة فيروس كورونا .

فخورون بهذه الأنجازات والمواقف الوطنية المشرفة

وقال العيداني أن البصرة تمكنت من أن تحد الكثير من الحالات من الإصابة مع ضعف الإمكانيات الصحية وذلك من خلال جهود الأطباء والملاكات الصحية للحد من انتشار الوباء بالتوعية الصحية والعمل على شفاء المرضى، لافتا الى ان البصرة تمتلك اطباء متميزين نفتخر بهم تمكنوا برغم الصعوبات من تنفيذ طريقة فصل البلازما الخاصة بالدم من المصابين بالحالات الحرجة لتوفير علاج مناسب للمصابين الاخرين، اذ كانت البصرة والعراق من اوائل من اتبعوا هذه الطريقة العلاجية والتي شهدت تحقيق نتائج ايجابية ، لافتا الى الجهود الكبيرة التي بذلها اساتذة جامعة البصرة، خصوصا اساتذة كلية الصيدلة الذين عملوا على انتاج الوسط الناقل، والسوابات برغم صعوبة التفكير فيه سابقا، لكنهم تمكنوا من فعل ذلك وبوقت قياسي الى جانب مبادرة اساتذة كلية الهندسة الذين صمموا ونفذوا جهاز تنفس صناعي، وباستطاعتهم كما نقلوا لنا انتاج من 30 الى 50 جهاز تنفس صناعي وسنوفر لهم الامكانيات بهذا المجال، لتحقيق ذلك.

أبطال من طراز خاص

وعن جهود الاجهزة الامنية وصقور الجو قال العيداني لقد كان للقوات الأمنية دور بارز في عزل المدينة بفترة حظر التجوال، مما أدى إلى انخفاض نسب الإصابة فواجبنا ابراز دور القوات الامنية بجميع صنوفها وما قدموه من جهود على مدى نحو شهرين وهم يفترشون الارض لحماية الناس .

واستذكر محافظ البصرة الدور الكبير الذي قدمه صقور الجو من ابطال القوة الجوية من الطيارين الذين قاموا بنقل المساعدات من الصين إلى العراق وقال ان ابطال القوة الجوية ذكروا قليلا بالاعلام، وعلينا ابراز بطولاتهم للشعب العراقي الذي يحتاج معرفة كل الحقائق ومعرفة ابطالهم الذي واجهوا المرض .

فتح الحظر الجزئي

وبين محافظ البصرة ان دور الاعلام ايضا كان كبيرا، واسهم في توصيل التوجيهات والمخاطر للمجتمع البصري، ولابد من استذكارهم في هذه المناسبة ودعا محافظ البصرة المواطنين في البصرة للالتزام بالتعليمات الصحية خلال فترة فتح الحظر الجزئي من اجل الانتصار على المرض مستقبلا، خصوصا وان هناك مناطق تعد بؤرة لهذا الفايروس في اقضية المدينة وشط العرب والمركز، وخلال اليومين المقبلين سنصدر تعليمات تخص محافظة البصرة بمعزل عن خلية الازمة المركزية في بغداد من اجل العمل على حماية ارواح الناس خلال شهر رمضان المبارك، وعلينا عدم تنفيذ الفعاليات التي كنا ننفذها خلال شهر رمضان سابقا، خصوصا في موضوع التجمعات والفعاليات، حتى نصل الى عيد الفطر المبارك والبصرة واهلها بامان واجتازت الكثير من هذه الازمة وانحسار للمرض من العراق تماما.

لمسنا التزاما مميزا عند البصريين خلال فترة الحظر

واوضح رئيس خلية الازمة في البصرة المحافظ اسعد العيداني ان افتتاح الحظر الجزئي في المحافظة لتسع ساعات يوميا هي تجربة للوقوف على خط سير وباء كورونا والتعرف على مدى انتشاره او توقفه، مؤكدا في الوقت نفسه على الوعي الكبير لدى المواطن البصري الذي اسهم في الحد من انتشار المرض بشكل سريع

بتكاتف البصريين نقضي على الوباء

وقال العيداني: بناءا على توجيهات لجنة الصحة والسلامة العامة في العراق، بتخفيف الحظر من الساعة السادسة صباحا الى السابعة مساء ، إرتأت خلية الازمة في البصرة فتح الحظر خلال الأيام الخمسة المقبلة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وحسب التعليمات التي صدرت.

وذكران هذا الافتتاح الجزئي سيكون تجربة للوقوف على خط سير الوباء أن كان تصاعديا فستتم العودة للحظر وبقوة عند بداية شهر رمضان المبارك، أما إذا كان تنازليا أي انخفاض عدد الإصابات سيسمح للمواطنين بمزاولة أعمالهم الطبيعية لكن على وفق ضوابط بالالتزام بتوجيهات الصحة وعدم فتح بعض الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة مؤكدا على الوعي الكبير الذي يمتلكه المواطن البصري، والذي اسهم التزامه بالحظر، تخفيف وتقليل اعداد الاصابة في المحافظة، اذ كانت التوقعات ان تكون الاعداد كبيرة لكن، بتكاتف البصريين، والجهود الجبارة لحائط الصد الطبي البطل برغم امكانياتهم البسيطة، والتوعية الصحية والعمل على متابعة شفاء المرضى، ولا ننسى الجهد الكبير الذي قدمته القوات الامنية بجميع صنوفها

علينا الالتزام بكل التعليمات الصحية

واختتم رئيس خلية الازمة حديثه بالقول علينا الالتزام بكل التعليمات الصحية والتباعد وعدم الخروج من المنزل خلال الصباح الا للحالات الضرورية كي نصل قريبا انشاء الله الى انحسار الوباء في محافظة البصرة بشكل خاص، وفي العراق على وجه العموم.

توجيهات للأجهزة الأمنية بمنع التجمعات

كما أعلن محافظ البصرة ورئيس خلية الازمة في المحافظة، اصدار جملة من توجيهات الجديدة التي تتعلق بحظر التجوال الجزئي وتنظيم الحركة في المحال والمطاعم .

وذكر العيداني أن خلية الازمة في محافظة البصرة حددت وقت بدء الحظر الشامل وعلى اصحاب المحال ومرتاديها التحرز من فايروس كورونا وارتداء الكمامات والكفوف وعدم دخول اكثر من 3 اشخاص. واضاف قائلا تم اصدار توجيهات للأجهزة الأمنية بمنع جميع التجمعات ومجالس العزاء واستمرار غلق الجوامع والحسينيات والكنائس والملاعب وغيرها لحين انحسار الفايروس الى جانب إلزام أصحاب المحال بعدم تجمع أكثر من 3 أشخاص مع كامل احتياطات الوقاية (الكمامات والقفازات) والتعفير المستمر ، مشددا على ان تفتح المطاعم لخدمات التوصيل فقط من دون استقبالها اي زبائن .

ثناء على الدور الكبير لديوان المحافظة

من جانب اخر اكد مدير عام دائرة صحة محافظة البصرة الدكتور عباس التميمي على الدور الكبير الذي قدمه محافظ البصرة للدائرة وملاكاتها الطبية في مواجهة فايروس كورونا .

وقال التميمي ان تكريم محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني للملاكات الطبية اليوم ، يؤكد الدور الكبير الذي قدمته في مواجهة وباء كورونا في البصرة، مؤكدا على الدور الذي قدمه محافظ البصرة باعتباره رئيسا لخلية الازمة، لانجاح عمل الدائرة ومنتسبيها دائرة صحة البصرة شكرها للمحافظ لجهوده المبذولة في تطوير الواقع الصحي بالمحافظة ودعم الكوادر الطبية والصحية والاجهزة الساندة في مواجهة فايروس كورونا و تنفيذ اجراءات تطبيق حظر التجوال بما يتلاءم مع الوضع العام في البصرة وسلامة اهالي المحافظة.

وحضر احتفالية التكريم عضو مجلس النواب الدكتور حسن خلاطي عضو لجنة الصحة والبيئة والنائب الأول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي والنائب الأداري الدكتور ضرغام الأجودي وقائد عمليات البصرة وقائد شرطة البصرة ورئيس جامعة البصرة ومدير عام دائرة صحة البصرة .