عاكش: طموحي التتويج بلقب دوري كرة الطاولة لهذا الموسم

لاعب نفط الشمال يصف فوزه ببرونز غربي آسيا بالإنجاز الأفضل

بغداد ـ فلاح الناصر:

ينتظم لاعب كرة الطاولة، حسين علي عاكش، ضمن تدريبات فريقه نادي نفط الشمال تحضيرا للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الممتازة المقرر ان تضيفه محافظة النجف منتصف شهر شباط المقبل.. ويمضي عاكش في الموسم الثالث مع الفريق الكركوكلي بعد ان اشترك في أول موسم بالفوز بالمركز الرابع، وفي الموسم السابق اشترك في فوز فريقه بالترتيب الخامس بعد فرق غاز الجنوب والسليمانية والبيشمركة والجيش تواليا.

كما لعب عامش ضمن فريقه في بطولة غربي آسيا للأندية التي جرت في الأردن شهر تموز من العام الماضي 2022 وفيها لعب الفريق مباريات ضد نادي فلسطيني وانتهت بالفوز ثم خسر امام فريقي شباب الحسين الأردني والاتحاد السعودي ليودع المنافسة من دور المجموعات، والفريق أيضا يترقب المشاركة في البطولة العربية، وكذلك بطولة غربي آسيا المؤهلة إلى كأس القارة.

تدريبات وتعاقدات

ويؤدي اللاعب تدريباته ضمن فريقه تحت قيادة المدرب اياد طاهر في تشكيلة تضم أبرز نجوم اللعبة، عمر أياد ومحمد زياد وطارق زياد، اذ يعد المراقبون فريق نفط الشمال مرشحا ساخنا للظفر بلقب الدوري، سيما بعد تعاقداته مع أبرز لاعبي المنتخب الوطني بكرة الطاولة، اذ تتواصل التحضيرات للفريق باجراء تدريبات مكثفة وسلسلة لقاءات ودية.

نقطة البداية

وانضم عاكش لفريق مركز الموهبة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة عام 2011 بدعوة من المدرب كاظم جواد، واشرف على تدريبه كفاح محسن، اشترك في العديد من المهرجانات وأفصح عن امتلاكه مهارة فنية في اللعبة، تلقى عامش الدعم والمساندة أيضا من مدير مركز الموهبة الرياضية بكرة الطاولة حكمت جواد، مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد اللعبة.

على صعيد الأندية، مثل فرق الناصرية في الدرجة الأولى ثم انضم لفريق شباب العدل بقيادة المدرب الراحل كاظم جاري، ومن ثم نادي الخطوط الذي يدربه يحيى الربيعي، وكان اللاعب منافسا على مراكز المقدمة.

اللعب للمنتخب الشبابي

وفي ضوء الإمكانات التي قدمها عاكش، فقد تم دعوته لتمثيل منتخب شباب العراق في بطولة غربي التي أقيمت في الأردن عام 2018 وفيها حاز اللاعب على بروز البطولة بفئة الزوجي مع زميله اللاعب محمد زياد بعد الفوز على زوجي منتخب سلطنة عمان، ثم خسر في دور النصف نهائي امام لاعبي المنتخب السعودي.

ايضا يستعد اللاعب للدخول في منافسات الاختبارات الخاصة باختيار تشكيلة المنتخب الوطني للاستحقاقات التي تنتظر كرة الطاولة العراقية ومنها بطولات العرب وغربي آسيا وغيرها، ومن المقرر ان تقام الاختبارات يوم 7 شباط المقبل باشراف الاتحاد المركزي لكرة الطاولة.

دعم الإدارة

طموح اللاعب عاكش التتويج بلقب دوري كرة الطاولة لهذا الموسم مع فريق نفط الشمال، سيما بعد تعزيز الفريق بابرز عناصر المنتخب الوطني اللاعبان محمد زياد وعمر اياد، يضاف إليها اللاعب طارق زياد وجهود المدرب الساعي إلى تأكيد مقدرة الفريق في هذا الموسم، برغم ان المنافسة ستكون في اعلى درجاتها من الأندية الأخرى، إلى جانب الدعم المتواصل من إدارة النادي التي تحرص على إيلاء فريق كرة الطاولة اهتماماً من اجل اثبات حضوره الفعال في بدولة دوري الدرجة الممتازة.

ختاما، سبق للاعب عاكش ان اشترك في المشاركة ببطولات خاصة على صعيد الفرق الشعبية بلعبة البليارد وتمكن من الفوز ببطولتين في منطقة الشعلة، وعلى صعيد كرة القدم يشجع محليا الشرطة وعربيا الهلال السعودي وعالميا فريق برشلونة الإسباني، امام لاعبه المفضل محليا فهو علي حصني لاعب الشرطة ومن العرب السعودي سلمان الفرج وعالميا ميسي الارجنتيني.