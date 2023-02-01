اتحاد الكرة و كاساس يناقشان اليوم برنامج الاستحقاقات المقبلة

وفد من السفارة العراقية في تركيا يزور منتخب الشباب

متابعة ـ الصباح الجديد:

يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعاً مع الملاك التدريبي الإسباني بقيادة خيسوس كاسا، لوضع الخطوط العريضة لمشوار المنتخب العراقي خلال المواعيد القادمة.وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة، ، إن «خيسوس كاساس وكادره المساعد لم يغادر إلى إسبانيا لقضاء إجازته، بعد انتهاء خليجي 25 لغاية عودة عدنان درجال من الأردن، بغية عقد اجتماع مهم مرتقب مع الاتحاد لمناقشة إعداد المنتخب للمرحلة القادمة».وأضاف لفتة، أن «الاتحاد العراقي طوى صفحة تتويج المنتخب بلقب خليجي 25، وسيبدأ العمل وفق برنامج جديد سيتم الاتفاق عليه مع الكادر التدريبي للمنتخب لتهيئته للاستحقاقات المقبلة».

وأشار إلى أن «المدرب كاساس وملاكه المساعد حريصون كل الحرص على بناء منتخب مستقبلي عالي المستوى، من خلال برنامج سيضعه لأجل ذلك»، مبيناً أن «الاتحاد سيهيء لكاساس كل الظروف بغية انجاح مهمته المقبلة».

وأوضح لفتة، أن «الملاك الاسباني يتابع عن قرب كل مباريات الدوري الممتاز، من خلال الحضور إلى الملعب وعبر التلفاز، لتشخيص اللاعبين والاطلاع على مستوياتهم خلال المنافسات لاختيار الأفضل لدعوتهم لتمثيل المنتخب الوطني».وكان كاساس وملاكه المساعد، قد باشروا عملهم فور انتهاء بطولة خليجي 25، التي جرت في البصرة، لتشخيص الخلل والثغرات التي رافقت المنتخب خلال البطولة لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها مستقبلاً.

درجال ممثلا لغربي آسيا

بغداد 26 كانون الثاني (بترا)- فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، بعضوية الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن غربي آسيا.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان إن «اجتـماع الجـمعية العـمومية العـادي الثـالث عشـر لاتحـاد غـرب آسـيا لكـرة القـدم، عقد بمشاركة عدنان درجال ومحمد ناصر من العراق».وأضاف أن «رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، فاز رسمياً بعضوية الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن غربي آسيا».

السفارة العراقية تزور تدريبات الشباب في أنطاليا

من جانب اخر، زار وفدٌ من السفارةِ العراقيّة في تركيا، أمس، بعثةَ منتخب الشباب في مقرّ إقامته في مدينةِ أنطاليا التركية. وضم وفد السفارة كلاً من السكرتير الثاني سيف الشريفي والمستشار القانوني للسفارة علي حمزة الخفاجي وسكرتير السفارة أحمد حسين عبود، والموظف في القسم الإداري عمار عبد الأمير.

وعبّر الوفد الزائر عن سعادته بزيارةِ منتخب الشباب، متمنياً التوفيق لهذا المنتخب في النهائياتِ الآسيوية. كما نقل الوفد سلامَ وتحيات القائم بالأعمال في أنقرة الذي تعذر حُضوره بسبب التزاماتٍ دبلوماسيةٍ مع وزارةِ الخارجية التركية.وحثَّ الوفد منتخب الشباب على تحقيقِ نتائج إيجابيةٍ في نهائياتِ كأس آسيا المقبلة في أوزبكستان، والسير على خطى المنتخبِ الأول الذي أحرز كأسَ الخليج مؤخرًا.

من جانبه، قدّم مدربُ منتخب الشباب «عماد محمد» شكره للوفد الزائر، واصفاً هذه الزيارة بالإيجابية، وتعكس مدى اهتمام الخارجيّة العراقيّة بالمنتخباتِ العراقيّة، ومنهم منتخب الشباب.