الوطني يغادر إلى الأردن غدا.. ويلاقي عمان الجمعة

يفوز بهدف اسو رستم في تجريبية الشرطة أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:

انتهت المباراة التجريبية لمنتخبنا الوطني التي أقيمت مساء أمس امام فريق نادي الشرطة في ملعب المدينة الدولي بفوز المنتخب الوطني بهدف من دون رد سجله اللاعب اسو رستم في الدقيقة 67، وهي بروفة أخيرة قبل مغادرة المنتخب يوم غد الأربعاء إلى الأردن للمشاركة في البطولة الدولية الرباعية التي سيلعب فيها منتخبنا مباراته امام سلطنة عمان في الساعة 6 من مساء الجمعة الموافق 23 أيلول تعقبها مباراة الأردن وسوريا، ويلعب الفائزان في لقاء النهائي الاثنين 26 الشهر الجاري في حين يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقود منتخبنا الوطني المدرب راضي شنيشل ومساعده نزار اشرف ومدرب حراس المرمى صالح حميد ومدرب اللياقة البدنية إسماعيل سليم والمحلل الفني عبد الأمير ناجي والمدير الإداري مهدي كريم.

والتحق لاعبنا الدولي المحترف في فريق الكويت الكويتي، شيركو كريم، بتدريبات المنتخب الوطني، استعداداً للمشاركة ببطولة الأردن الرباعية.. وسيتوجه منتخبنا إلى الأردن عصر غد الأربعاء «.في حين تعذر على مُحترف هاماربي السويدي مهند جعاز، المُشاركة في بُطولة الأردن، وذلك بعد تعرُّضه لتمزق عضلي في مُباراة فريقه ضد هاكن في الدوري السويدي، وبالتالي تأكدُ غيابه، حيث سيكون بحاجة إلى الراحة والعلاج لمدة من 10 إلى 12 يوماً».

الناشئة يستأنف تدريباته تحضيراً لتصفيات آسيا

استأنفَ منتخبُ الناشئين تدريباته في العاصمةِ بغداد تحضيراً لتصفياتِ آسيا دون ١٧ عاماً التي ستقامُ في سلطنةِ عمان للفترة من الأول من تشرين الأول المقبل حتى العاشر من الشهرِ نفسه. وخاضَ المنتخب وحدتهُ التدريبيّة الثالثة على ملعبِ الراحل علي حسين شهاب في مجمعِ وزارةِ الشَباب والرياضة، وبحُضور جميع اللاعبين باستثناءِ اللاعب باقر ضياء الذي منحَ إجازةً لإكمالِ امتحاناته الدراسيّة على أن يلتحقَ فور انتهائها.

وشهدت التدريباتُ عودةَ اللاعبين المُصابين الذين تسببت الإصابةُ بغيابهم في بُطولةِ كأس العرب، وهم أمير جواد وسجاد إياد وأيوب إبراهيم. كما التحقَ بالفريقِ اللاعب علي حسن الذي غابَ عن كأس العرب بسببِ ارتباطاته الدراسيّة. يشارُ إلى أن المنتخبَ يلعبُ ضمن مجموعةٍ تضمُ منتخباتَ عمان البلد المضيف ولبنان وقطر والبحرين. وسيفتتحُ منتخبنا مشوارَ التصفيات بمواجهةِ المنتخبِ القطري في الأول من الشهرِ المُقبل.

دعوة أندية الدرجة الاولى

تدعُو لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ المركزي لكُرةِ القدم أنديةَ دوري الدرجة الأولى المُشاركة في منافساتِ الموسم (٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣) إلى إعلامِ اللجنةِ عن الملاعب التي ستجري عليها مبارياتُ كل نادٍ، وبكتابٍ رسميّ معنونٍ إلى الاتحاد / لجنة المسابقات، حيث سيتمّ تشكيلُ لجنة متخصصةٍ لفحصِ الملاعب، وآخر يومٍ لتسلمِ كتب الاعتماد هو (٢٥/٩)، وبعد هذا الموعدِ لن يعتمدَ أي ملعبٍ إلا بعد زيارةِ اللجنة والاطلاعِ على صلاحيةِ الملاعب.