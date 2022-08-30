الناشئة يتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب ويختتمون دور المجموعات غدا بلقاء موريتانيا

اليوم.. شنيشل يبدأ قيادة الوطني استعداداً للبطولة الرباعية

متابعة ـ الصباح الجديد:

باركَ وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد المركزي لكرةِ القدم «عدنان درجال» نيابة عن اسرة الاتحاد الفوزَ الذي أحرزه منتخبُ الناشئين على نظيره منتخب جزُر القمر بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في الجولةِ الثانيّة لبطولةِ كأس العرب الجاريّة بمدينةِ وهران الجزائريّة، وضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وأبدى رئيسُ الاتحاد سعادتهُ بمواصلةِ المنتخب لنتائجه المُميزة، بعد أن حققَ ثاني انتصاراته ليتربعَ على صدارةِ المجموعةِ الثالثة برصيد ست نقاط، مطالباً باستمرارِ التفوق العربيّ وصولاً إلى مراكز متقدمة.

ونجحَ منتخبُ الناشئين في خطفِ فوزه الثاني، السبت، من منتخبِ جزُر القمر بهدفين لهدفٍ ليصل إلى النقطةِ السادسة في اختتامِ الجولةِ الثانيّة من منافساتِ المجموعةِ الثالثة لبطولةِ كأس العرب الجاريّة في مدينةِ وهران الجزائريّة ليضمن بلوغَ الدور المُقبل قبل اختتامِ مبارياته أمام نظيره الموريتاني يوم غد الثلاثاء.

فوز وصدارة باستحقاق للمجموعة

وحققَ مـُنتخبنا للناشئين فوزاً مهماً على فريقِ جُزر القمر بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ التي أقيمت مساء أول أمس في ملعبِ مستغانم في مدينةِ وهران الجزائريّة ليتصدرَ المجموعةَ الثالثة بستِ نقاط. , المباراةُ بدأت بهجمةٍ لجُزر القمر من كرةٍ عَرضيةٍ للاعب كريم سيد مرت أمامَ المرمى، وردَّ منتخبنا بقوةٍ واستحكمَ على المُباراةِ، وكاد أن يسجلَ من تسديدةِ مصطفى عمار لكنها مرت بجوارِ القائم، لحقها أحمد عبد الرضا من ركلةٍ حرةٍ علت العارضةَ، وأضاعَ كرار جعفر انفرادةً سددها فوقَ العارضة، ليتمكن علي أكبر من افتتاحِ النتيجةِ بالدقيقةِ (٢٧) من كرةٍ عرضيةٍ وصلت له ليسكنها الشباكَ مُحرزاً هدفَ التقدم، وكاد أن يضاعفَ منتخبنا النتيجةَ لولا أن العارضةَ ردت كرةً لمصطفى عمار لينتهي الشوطُ الأول بتقدم منتخبنا بهدفٍ من دون ردّ.

وفي الشوطِ الثاني فرضَ منتخبنا سيطرتهُ على اللعبِ إلا إن هدفاً عكسياً بأقدامِ لاعب منتخبنا علي سالم في الدقيقة (٦٠) دفعَ لاعبينا للأمام من أجل التعويضِ، وفي الدقيقة (٦٥) حصلَ كرار جعفر على ركلةِ جزاءٍ نفذها حسن علي ردّها الحارس ليكملها علي أكبر طاهر في الشباكِ محرزاً الهدفَ الثاني، وفي الوقتِ المتبقي من عمرِ المباراةِ أغلقَ منتخبنا المساحاتَ واعتمدَ على الهجوم المُرتد الذي كاد أن يثمرَ بانفرادتين لكرار جعفر، الأولى مرت بجوارِ القائم والثانيّة تألقَ الحارس في إبعادها، لتنتهي المباراةُ بفوزِ منتخبنا بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ، ليتصدرَ منتخبنا المجموعةَ برصيدِ ست نقاط.

الوطني يبدأ التدريبات اليوم

من جانب اخر، أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، راضي شنيشل، ان أول وحدة تدريبية للمنتخب تحت اشرافه والجهاز الفني المساعد ستبدأ اليوم الاثنين.. وقال شنيشل ان التدريبات ستقام في ملعب يحدد لاحقاً ببغداد اليوم استعدادا للبطولة الرباعية المقررة في الأردن خلال شهر أيلول المقبل.

واوضح انه اختار قائمة لاعبيه الذين سيمثلون المنتخب وهم مزيج ما بين المنتخبين الاولمبي والاول في اول مهمة له في البطولة الرباعية التي حددت للمدة من 19 – 27 أيلول المقبل في العاصمة عمان، ضمن أيام فيفا المعتمدة بمشاركة العراق وسلطنة عمان وسوريا والأردن.

وكان شنيشل قد أعلن عن القائمةُ الاولية التي تضم 35 لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، أحمد باسل، أحمد شاكر ، حسن حبيب، أحمد عبد الحسين، مهند جعاز، حسين عمار، رسلان حنون، زيد تحسين، مناف يونس، كاردو صديق، مارتن حداد، علي فائز، ميرخاس دوسكي، حسن رائد، حمزة عدنان، أمجد عطوان، زيدان إقبال، محمد علي عبود، محمد قاسم، سجاد جاسم، إبراهيم بايش، بسام شاكر، أمير العماري، منتظر محمد، حسن عبد الكريم، شيركو كريم، وكاع رمضان، أحمد فرحان، منتظر عبد الأمير، حسين علي، أيمن حسين، اسو رستم، علاء عباس، علي الحمادي.

الوفد الخليجي راض عن التحضيرات

إلى ذلك، أعرب الوفدُ الخليجيّ المُكلف بالاطلاعِ على المُنشآتِ الرياضيّةِ التي تستضيف خليجي ٢٥ ، عن رضاه التام لما سجله خلال يومين في البصرة بعد زيارته المدينةَ الرياضيّة أمس الأول، وأعقبها أمس بزيارةٍ أخرى إلى ملعبِ الميناء ، ويُثمنُ الجهد الحثيث لوزير الشباب والرياضة ومحافظ البصرة في تذليل جميع الصعاب وتوفير الاحتياجات بسرعة.