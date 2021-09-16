مفوضية الانتخابات توزع 14 مليون بطاقة بايومترية وتقترب من اكتمال الأمور اللوجستية

900 موظف لإدخال البيانات

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، أنها استطاعت توزيع قرابة 14 مليون بطاقة بايومترية من أصل 17 مليونا بين الناخبين، مبينة أنها في طور استكمال الاستعدادات النهائية للأمور اللوجستية بشكل كامل قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت مساعد الناطق الاعلامي باسم المفوضية نبراس أبو سودة في بيان له إن “المفوضية حالياً في مرحلة الاقتراع وهي تتطلب عملية تدريب موظفي الاقتراع والانتهاء من التعاقد مع موظفي إدخال البيانات، وفي نهاية الشهر الجاري سيتم اجراء عملية محاكاة الاقتراع الثالثة والأخيرة عن طريق موظفينا بعد التجريب النهائي”, موضحة أن “لمفوضية ستختار 900 موظف من بين 5 آلاف كموظفي إدخال بيانات”.

وأضافت أبو سودة، أنه “تم توزيع ورقة الاقتراع بين مدن الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية، وخلال اليومين المقبلين ستستقبل المفوضية باقي أوراق الاقتراع كشحنة نهائية إلى باقي المحافظات، وكذلك عدّة المحاكاة والاستمارات، وستكتمل الأمور اللوجستية وينتهي توزيعها قبل يوم الـ 25 من الشهر الجاري”.

وبينت أن “المفوضية تجري حالياً تخصيص أجهزة التحقق لكل محطة انتخابية وتغذيتها بسجل الناخبين الالكتروني”, وأشارت إلى أنه “بالتعاون مع أمانة بغداد والبلديات تجري إزالة المخالفات الدعائية للمرشحين، كما أننا نقوم برصد الاعتداءات على الحملات الدعائية واتخاذ الإجراءات القانونية العقابية بحق مرتكبيها”.

وأوضحت أبو سودة، أن “البطاقات البايومترية طبعت على مراحل في مراكز التسجيل، اذ إن مرحلة التحديث الأخيرة نتج عنها ما يقارب المليونين و400 ألف بطاقة، وهي قيد التوزيع في مراكز التسجيل ومن قبل الفرق الجوالة التابعة للمراكز ومكتب المحافظة الانتخابية”، مبينة أن “العدد الكلي للبطاقات البايومترية المطبوعة بلغ قرابة الـ 17 مليون بطاقة سلمت المفوضية منها قرابة 14 مليونا، وعدد البطاقات التالفة 4 ملايين و 670 ألف بطاقة”.

وتابعت، أنه “في يوم الاقتراع، يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية، علاوة على عملية المطابقة الثلاثية، أي بصمة أصابع الناخب بالإضافة الى البصمة الموجودة في الهوية التي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق، فاذا لم تتحقق تلك الشروط فلن يسمح للناخب بعمل خطوة أخرى نحو الاقتراع”.

تجدر الإشارة الى ان 25 يوما تبقت على اجراء الانتخابات المقبلة في البلاد والتي حدد لها يوم العاشر من تشرين موعدا.