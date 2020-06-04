سفير البلاد يخاطب وزارة الصحة الروسية للاستفادة من عقارها المضاد لكورونا

بغداد – الصباح الجديد :

قال السفير العراقي لدى روسيا، عبد الرحمن الحسيني، إنه خاطب وزارة الصحة الروسية لإجراء مباحثات بشأن “استفادة العراق من دواء أفيفافير لعلاج كورونا”.

وأضاف السفير في تغريدة على موقع تويتر أن “الدواء أثبت فاعلية بعلاج 90 بالمئة من المصابين بالمرض”.

لكن وكالة سبوتنيك الروسية التي نقلت الخبر، قالت إن “الدواء لم يستخدم بعد بشكل واسع”، مضيفة أن “من المتوقع أن يتم تسليم أول الشحنات من الدواء للمستشفيات الروسية في 11 يونيو الجاري”.

وقالت الوكالة إن “العراق يعتزم من خلال هذه الخطوة أن يصبح أول دولة عربية، تستفيد من العقار الروسي لمواجهة انتشار الفيروس”.

وعقار “أفيفافير” هو عقار ياباني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره في روسيا بإشراف حكومي، بحسب تصريحات رسمية.

وأكد فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة، بوقت سابق، أن السلطات الصحية في روسيا بدأت اختبار دواء “أفيفافير” (Avifavir) المحلي على 330 مصابا بفيروس كورونا، وذلك بعد أن جرى تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

وسجل العراق، أمس، 519 إصابة جديدة بالمرض وعشرين وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ بدأ تسجيل المصابين بفيروس كورونا.

ووصل عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى 7387 حالة مصابة بالمرض، فيما توفي جراءه 235 شخصا.