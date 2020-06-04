السوداني: التشكيلة الوزارية ستكتمل قريباً بتوافق الكتل والكاظمي

بغداد- الصباح الجديد :

توقع النائب المستقل محمد شياع السوداني، استكمال التشكيلة الوزارية قريباً.

وقال السوداني، في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “التشكيلة الوزارية ستكتمل قريبا، وبحسب الالية السابقة وفق توافق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”.

وأضاف ان “الحكومة الحالية جاءت بعد مخاض معقد في فترة انتقالية لتهيئة انتخابات جديدة وحكومة تنسجم مع تطلعات الشارع العراقي، مبيناً ان امام مجلس النواب مهام مهمة لدعم الحكومة بقرارات وتشريعات لمواجهة تحديات كورونا والازمة المالية وحسم قانون الانتخابات”.

وتابع السوداني ان “من مهام مجلس النواب في الفترة الحالية حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا واذا تعذر الامر لعدم التوافق السياسي لان المطلوب تصويت ثلثي مجلس النواب علينا الذهاب الى المادة 3 من قانون 30 لسنة 2005 لتعويض العضو المشارك في نصاب المحكمة الاتحادية العليا،” مشيرا إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية مهم ومرتبط بالانتخابات المزمع اجراؤها لاحقا”.