حكم الملاكمة يشاطر الصباح الجديد أحزانها

اعزي العاملين والاداريين في مجال الصحافة كما اعزي الاوساط الرياضية والثقافية لوفاه شخصيه مهمة مثل الاستاذ اسماعيل زاير رئيس جريدة الصباح الجديد.. اشاطرهم الاحزان واسال الله ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون.

محمد نعمة/ حكم دولي بالملاكمة