نواب: سحب القوات القتالية الأميركية خطوة مهمة على صعيد السيادة الوطنية

المهام الاستشارية العسكرية لا تعني التدخل في الشأن العراقي

بغداد – وعد الشمري:

أكد نواب أن اتفاق العراق والولايات المتحدة على إنهاء وجود القوات القتالية مع نهاية العام الحالي خطوة مهمة جداً على صعيد السيادة الوطنية، فيما دعوا إلى الالتزام بهذا الاتفاق الذي نال ترحيبا سياسيا كبيرا.

وقال النائب بدر الزيادي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الجولة الرابعة من المباحثات بين العراق والولايات المتحدة انتهت بالاتفاق على أهم القضايا جدلاً وهو الانسحاب الكامل القوات الأميركية القتالية من في 31 كانون الأول من العام الحالي”.

ولفت، إلى أن “المهمة سوف تنتقل إلى الجانب التدريبي والمشورة، فضلاً عن الدعم الاستخباري”.

وشدد الزيادي، على “ضرورة الالتزام بهذا الموعد، وأن يأتي العام المقبل ولا يوجد في العراق أي قوات قتالية بحسب ما تم الاتفاق عليه”.

ونوه، إلى ان ” هذا القرار لاقى ترحيبا سياسيا كبيرأ خلال الساعات الماضية، كونه يمثل نقطة ايجابية في ملف السيادة الوطنية للبلاد”.

وانتهى الزيادي، إلى أن “موضوع التدريب يجب أن لا يترك مفتوحاً أيضاً وأن تكون هناك اتفاقات أخرى تحدد المواعيد الزمنية له وان لا تكون هذه المهام وسيلة للتدخل في الشأن العراقي”.

وذكر النائب رياض المسعودي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق تجمعه مع الولايات المتحدة اتفاقية لإطار التعاون الاستراتيجي التي لم نستفد منها شيئاً سوى بجانب محدود والمتمثل بالتحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المحافظات”.

وتابع المسعودي، أن “الجولة التي عقدت في واشنطن هي الرابعة والأخيرة التي تعنى بالجانبين الأمني والسياسي”.

وأشار، إلى أن “الغرض ضمن تلك اللقاءات كان إيجاد صيغة نهائية للوجود الأميركي في العراق لاسيما في القواعد الأربع، في السفارة الأميركية وقاعدة فيكتوريا بمطار بغداد، وقاعدة عين الأسد في الانبار، وقاعدة حرير بأربيل”.

وبين المسعودي، أن “الاتفاق على نهاية الوجود الأميركي في العراق سيكون بداية لعقد اتفاقات فرعية جديدة، وهو ما يتطلب من الحكومة أن تتعامل بحرفية وأكثر واقعية في هذا الجانب”.

ومضى المسعودي، إلى “ضرورة أن يمضي العراق إلى عقد اتفاقات على مختلف الجوانب مع الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو الصين بالاعتماد على المصلحة الوطنية بعيداً عن الضغوط الأميركية”.

وكانت وزارة الخارجية قد نشرت بياناً عن تفاصيل الجولة الرابعة من الحوارات مع الولايات المتحدة التي جرت خلال الأيام الماضية في واشنطن المتضمنة اتفاقات على الجانب العسكري والسياسي والفني والثقافي.