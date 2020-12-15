الحكومة الاتحادية توافق على صرف مستحقات المزارعين في الاقليم

اتفاق جديد بين اربيل وبغداد

السليمانية ـ عباس اركوازي:

وافقت وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية على صرف مستحقات شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين والمزارعين في الاقليم للاعوام الثلاث السابقة.

واعلن رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في برلمان الاقليم عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء في اربيل تابعته الصباح الجديد، ان اللجنة زارت بغداد خلال الايام القليلة المنصرمة والتقت بالمسؤولين في الحكومة الاتحادية وتمكنت من اقناع وزير التجارة العراقي بالاتفاق على الية لدفع مستحقات فلاحي الاقليم للاعوام 2014-2015-2016.

واشار مجيد الى ان الاجتماعات التي عقدها الوفد مع رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ورئيس مجلس النواب ونائبه كانت ايجابية باتجاه معالجة هذا الملف الحيوي، والاتفاق على دفع مستحقات الفلاحين في الاقليم المتاخرة منذ سنوات.

واشار الى ان الوفد اتفق مع وزير التجارة على ان ترسل الحكومة الاتحادية نصف المبلغ المستحق للفلاحين في الاقليم الذي يبلغ 576 مليار دينار، وان يستمر الطرفان في الحوار لتسديد بقية المبلغ على شكل اقساط وخلال الاشهر المقبلة..

واعرب مجيد عن امله في ان تلتزم وزارة التجارة بالوعود التي قطعتها للفلاحين في الاقليم، داعيا الى شرراء القمح والشعير من الفلاحين في الاقليم وعدم شرائها من الاسواق العالمية والاستمرار في دعم الفلاحين والمزارعين في الاقليم.

واعتبر ما يحصل في كركوك من محاولة لاخراج بعض سكان بعض القرى واسكان وافدين عرب في مكانهم نوعا جديدا من انواع التعريب، وعلى الحكومة الاتحادية منع استمرار مثل هذه الممارسات.