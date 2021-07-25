وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر وتحذر من ارتفاع مخيف بنسب الاصابات بكورونا

طالبت باتباع التعليمات والالتزام بالاجراءات الوقائية

السليمانية – عباس اركوازي:

حذرت وزارة الصحة في اقليم كردستان من ارتفاع وصفته بالخطير بنسب الاصابة والوفيات بفايروس كورونا، مطالبة المواطنين بالتزام التعليمات والارشادات الصحية.

وقال مدير عام الصحة بمحافظة السليمانية، صباح هورامين، ان مخاطر ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا تتفاقم، ودعا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية. واضاف هورامي في مؤتمر صحفي حضرته الصباح الجديد، هناك ارتفاع مخيف في نسب الاصابات بفايروس كورونا، واذا ما استمر الحال كما هو عليه فهناك مخاطر كبيرة تواجه القطاع الصحي. واشار الى ان سلالة دلتا من فايروس كورونا انتشرت بنحو كبير، ولها ذات اعراض الاصابة بالانفلونزا الاعتيادية، واردف،” ندعو المواطنين الى مراجعة المراكز الصحية المخصصة لفحص فايروس كورونا، اذا ما ظهرت عليهم اية اعراض غير طبيعية. وتابع، ان تلقي اللقاح هو السبيل الامثل للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا وعلى المواطنين التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح، لافتا ً الى ان النوعية الجديدة من الفايروس تنتشر بين المواطنين بنحو سريع، لذا على المواطنين الابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة وارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الوقائية. بدورها اصدرت اللجنة العليا لعمليات محافظة السليمانية امس السبت، عدة قرارات جديدة لمواجهة فايروس كورونا. وطالبت اللجنة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه المواطنين الالتزام التام بالتدابير والتعليمات الصحية والوقائية، خاصة استخدام الكمامات والمحافظة على التباعد والتلامس خلال الندوات والتجمهرات.