إكمال قاعة المدينة الشبابية ستكون نقلة نوعية في مسيرة اللعبة

لاعبة منتخبنا الوطني بالبولينغ.. منى خوشو بولص:

بغداد ـ فلاح الناصر:

قالت لاعبة منتخبنا الوطني برياضة البولينغ، منى خوشو بولص، ان إكمال القاعة الخاصة باتحاد اللعبة المركزي في المدينة الشبابية في وزارة الشباب والرياضة ستكون نقلة نوعية في مسيرة اللعبة وتقدمها وتوسيع قاعدتها بما يضمن اقامة التدريبات المنتظمة للأندية والمنتخبات الوطنية، سيما ان اهتمام وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال يعد كبيرا في السعي والتوجيه على ضرورة اكمال قاعة البولينغ لتكون مركزا تدريبيا للاتحاد العراقي الذي عانى كثيرا من عدم وجود قاعة سيما في السنوات الاخيرة، فبعد ان كان الاتحاد يرتب أموره وبطولاته في قاعات مستأجرة، خرج منها وبالتالي فأن البطولات الاخيرة التي اقامها جرت في محافظة الديوانية لوجود قاعة ملائمة لتضييف المنافسات الخاصة بالدوري الممتاز وكأس المثابرة.

بطولات وألقاب

واشارت اللاعبة التي توجت مؤخرا بكأس الفردي ومع فريقها نادي أمانة بغداد بالمركز الاول فرقيا في بطولة الدوري الممتاز الذي اقيم في الديوانية، انها سعيدة بعد الفوز وبينت ان فريقها فرض تفوقا برغم المنافسة من الاندية المشاركة، واستطاعت مع زميلاتها الاء عبد الحسين وسجى هادي باشراف المدرب عامر عنيد من الفوز بالمركز الاول، في حين فاز فريق الرجال بقيادة المدرب ماهر عبد الحسين بالمركز الاول ايضا ليضاعف فريق أمانة بغداد بالبولينغ رصيده من الكؤوس والألقاب.

تفوق أمانة بغداد

واوضحت ان نادي امانة بغداد يفرض حضورا مؤثرافي البطولات، لكون نسبة كبيرة من لاعبي الفريق يشكلون عماد تشكيلات المنتخبات الوطنية لجميع الفئات، ولديهم خبرات طويلة في رياضة البولينغ وهذا يسهم في تفوق الفريق الواضح في البطولات التي ينظمها الاتحاد المركزي للعبة، والموسم المنصرم شهد افضلية لنادي أمانة بغداد فاحرز لقب الدوري وكأس المثابرة تواليا.

شمس والنجاحات

وذكرت ان بطولة كأس المثابرة شهدت تفوقا للاعبة نادي المرور الرياضي، شمس ماهر في احرازها المرتبة الاولى وهي لاعبة شابة جيدة تملك مؤهلات متقدمة في رياضة البولينغ، واوضحت اللاعبة منى خوشو بولص، ان هنالك العديد من اللاعبات الشابات في رياضة البولينغ سيكون لهن مستقبل كبير في حال واصلن التدريبات والاصرار والاندفاع في البطولات.

ومن بين اللاعبات المتميزات هن ، الاء عبد الحسين و شمس ماهر وسجى هادي وديانا زياد وغيرهن ممن اثبتن مقدرة جيدة في البطولات الاخيرة، كالدوري الممتاز او كأس المثابرة، وفي هذه البطولات كانت المنافسة جميلة بين اللاعبات في اطار السعي إلى قول الكلمة والانضمام إلى تشكيلات المنتخبات الوطني للمتقدمات والشابات سيما ان البطولات ونتائجها هي المعيار الحقيقي لاختيار تشكيلات المنتخبات الوطني بجميع فئاتها.

استحقاق عالمي

اللاعبة منى، اشارت إلى ان رياضة البولينغ تترقب المشاركة في بطولة العالم التي من المقرر ان تقام في شهر تشرين الاول في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة (رجال ونساء) والمشاركة فيها ستعزز رصيد العراق ورياضة البولينغ في المحافل الخارجية نظرا للمشاركة الواسعة التي ستشهدها البطولة لمنتخبات من جميع قارات العالم.

وتابعت منى، قولها، سيحضر ابطال اللعبة للتنافس في دولة الإمارات العربية من أجل تأكيد مقدرتهم والفوز بالألقاب والبطولة تعد فرصة ثمينة لمن يشارك فيها من اللاعبين واللاعبات من أجل كسب الفائدة الفنية والاحتكاك مع لاعبين من دول متقدمة في رياضة البولينغ، كما ان التنافس مشروع في الفوز بالأوسمة المتقدمة في منافساتها، وتمنت اللاعبة ان لا يتم تأجيل البطولة بسبب جائحة كورونا، مؤكدة ان اتحاد اللعبة العراقي سيضع منهاجا جيدا للتحضير والاعداد الامثل قبل المشاركة فيها.

واختتمت بالتأكيد على طموحها في الفوز بألقاب جديدة للعراق في المحافل الخارجية، برغم ان البطولة المقبلة ستشهد حضور نجوم اللعبة، لكنها تتطلع إلى اثبات جدارة البولينغ العراقية في مواجهة ابرز المنافسين.