صندوق الإسكان في نينوى يعاود قروضه

بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتحت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الدكتورة آن نافع أوسي فرع صندوق الإسكان في نينوى بعد إعادة تأهيل مقره في المحافظة ليباشر أعماله بمنح القروض للمواطنين بعد توقف دام أربع سنوات.

وذكرت الوزير في تصريح صحافي خلال الافتتاح ان الوزارة وضمن جهودها لأعادة الاستقرار والخدمات في مدينة الموصل، تم افتتاح مبنى فرع صندوق الاسكان في المحافظة، ليباشر اعماله باستقبال الطلبات الخاصة بمنح القروض للمواطنين واستئناف ترويج معاملات المقترضين السابقة، بعد تخصيص المبالغ المطلوبة له، سعيا منا لتقديم افضل الخدمات لمواطنيها وتقديم كل ما من شأنه ان يؤمن عودة النازحين الى مناطقهم واعادة الحياة الطبيعية وتوفير سكن لائق بهم ، فضلا عن الجهود التي تبذلها الوزارة في النهوض بواقع البنى التحية في المحافظة.

ودعت الوزير المواطنين الراغبين بتأهيل منازلهم المتضررة في المحافظة مراجعة فرع الصندوق وتقديم طلباتهم الاقراضية وسيتم منح القروض لبناء وترميم المنازل التي تعرضت لدمار كامل او اضرار كبيرة لغرض اكمال اجراءاتهم وتقديم المساعدة لهم حسب الضوابط والتعليمات، وهي دعوة عامة لأهالي الموصل الكرام الذين عانوا ما عانوا في اثناء سيطرة داعش الارهابي للاستفادة من هذه القروض في اعمار منازلهم المتضررة والعودة اليها.

واوضحت الوزير انه تم اعادة تأهيل وترميم مبنى الصندوق ليخدم اهالي مدينة الموصل والمحافظة التي يسكنها قرابة مليوني مواطن بعد تعرضه لاعمال التخريب في اثناء سيطرة داعش الارهابي على المدينة حيث توقف عمل الفرع منذ اربع سنوات، وهاهو الان يعود من جديد بحلته الجديدة ليصبح جاهزا لأستقبال المواطنين والتقديم على قروض الاسكان.