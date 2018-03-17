الحكيم: العراق يحتاج رجل دولة لا رجال سلطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، أمس السبت، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى مرحلة الدولة “القوية المهابة”، في حين اعتبر أن مشكلات العراق والمنطقة لا يمكن حلها من دون “حوار بنّاء” بين إيران والسعودية.

وقال الحكيم في كلمته خلال فعاليات “يوم الشهيد العراقي”، إن “منهج الاعتدال والحوار مع الاخوة، والحزم مع الأعداء الإرهابيين، هو المنهج القادر على معالجة المشكلات وتجاوز الأزمات”.

وأضاف، أن “العراق بحاجة لرجال دولة لا رجال سلطة، رجال يبحثون عن نجاح المشروع الوطني لا نجاح مشاريعهم الشخصية وتطلعات حاشيتهم ومريديهم”، متابعاً “لا بد من حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى مرحلة الدولة القوية المهابة، فلا نريد دولة داخل الأحزاب انما أحزابٌ داخل الدولة”.

ومضى الحكيم إلى القول، “أخطأنا حينما تعاملنا مع الديمقراطية بلغة أحادية لا تفقه غير التوافقية السياسية فقط”، مشيراً إلى أن “هناك سخطاً حقيقياً لدى شعبنا، وعلينا الاعتراف بذلك وعدم التغافل عنه ونتحمل المسؤولية تجاه ذلك كل بحسب حجمه”.

وأوضح الحكيم “لا يمكن أن نطالب بسرعة الخدمة في المحافظات والمحافظ يتم اختياره من قبل مجلس المحافظة تحت ضغوط الاصطفاف السياسي من دون ان يكون للشعب رأيه الفاصل في اختياره أو إقالته”.

وعدَّ الحكيم، أن “مشكلات المنطقة بشكل عام والعراق على وجه الخصوص لا يمكن حلها ما لم يكن هناك حوار بناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية”، مبيناً أن “الحوار الذي ندعو اليه ليس بدعة نبتدعها أو ترفا تعبيرياً انما هو خلاصة تجارب الأمم التي تصارعت لسنين لكنها ركنت اليه وبحثت عن المشتركات”.