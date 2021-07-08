وزارة الشباب بالتعاون مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ينظمان ورشة عمل إعلامية تخصصية

درجال يَستجيب لمناشدة شاب نازح من سنجار ويوفر له مشروعًا للكسب

محمد حمدي*

برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ودعما لجهود واستعدادات الوزارة لإستضافة بطولة خليجي 25 باحترافية اعلامية ، نظم قسم الإعلام والإتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ورشة موسعة ليوم واحد عن تنظيم العمل الإعلامي والمؤتمرات الصحفية خلال البطولات الرياضية، اليوم الأربعاء على قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي في مقر الوزارة بالمدينة الشبابية بحضور عدد من الصحفيين والاعلاميين ومسؤولي الشعب الاعلامية .

قدم لاعمال الورشة مدير قسم الاعلام الدكتور موفق عبد الوهاب بالتعريف اولا بالمحاضر الدكتور عدنان لفتة نائب رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وبمضمون الورشة الذي يتعلق باحد اهم المواضيع والاهداف الاحترافية وهي تنظيم المؤتمرات الصحفية ، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من اواصر التعاون والعمل المشترك مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بما يلبي الطموح في العمل الاعلامي الرياضي .

استعرض بعدها الدكتور عدنان لفتة تفصيلا اسس اقامة وتنظيم المؤتمرات الصحفية والعمل الاعلامي الاحترافي في البطولات الرياضية وفق احدث منظومات العمل المعتمدة عالميا ، كما تم استعراض عدد من التجارب والوقائع على ارض الواقع لايصال الفكرة بافضل صورة ممكنة .

واختتمت الورشة بالاسئلة الخاصة بالعمل الاعلامي والمؤتمرات الصحفية الرياضية ومناقشة اهم المواضيع الخاصة بتنظيم البطولات ، وسط اشادات تعاقب على تقديمها الزملاء الحضور حول موضوعة الورشة والتعاون المثمر بين وزارة الشباب والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وطريقة تقديم المحاضرة وغزارة المعلومات التي قدمها الدكتور لفتة

من جانب اخر، أقامت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية – قسم المرصد الوطني للرياضة في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، ندوةً علميةً بعنوان (آليات تعزيز النشاط الرياضي للرياضيين في خضم جائحة كوفيد ١٩)، عبر برنامج Zoom، بحضور مدير عام الدائرة المهندس عبد الخالق خضر و(١٤٧) مشارك ومشاركة من رياضيين عرب وأكاديميين ومهتمين من داخل العراق.

وحاضر في الندوة أ.د.نصير صفاء من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – الجامعة المستنصرية، وعلاء عباس حسن ماجستير تربية بدنية وعلوم الرياضة – جامعة كربلاء، وكان ضيف الندوة علي كاظم حسين مدرب ملاكمة من مركز الموهبة الرياضية في ذي قار.

وتَضمنت الندوة عدة محاور منها: أثر الجائحة على نواحي الحياة ومنها الرياضية وسُبل العمل والتعاون بين المسؤولين عن الرياضة وأنشطتها والمسؤولين عن الجانب الصحي، وتنوع الفعاليات الرياضية وسبل الوقاية من الجائحة.، وأثر الجائحة على المستويات الرياضية (فنيًا وبدنيًا).. وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور من خلال المداخلات والمناقشات.

من جانب اخر، استجاب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمناشدة الشاب مهند مازن من قضاء سنجار ونازح في مخيم شاريا الذي كان حلمهُ أن يصبح مصورًا، ووفر له مشروعًا للكسب.إذ تمَ التنسيق مع منظمة Preemptive Love Coalition، لتوفير احتياجات الشاب مهند، وشراء الكاميرا، فضلًا عن جهاز الحاسوب وطابعة وقرطاسية وتأثيث المكان ليصبح لديه مشروعًا متكاملًا يستطيع من خلالهِ الدخول إلى سوق العمل.

وقدمَ الشاب مهند مازن شكرهُ وتقديره للسيد الوزير، والمنظمة على الاستجابة لمناشدته والاهتمام بحالتهِ وتقديم هذا الدعم المتمثل بشراء الكاميرا عوضًا عن التي تعرضت إلى التلف جراءَ الحريق الذي حدث في المخيم، فضلًا عن الأجهزة الأخرى.