الأرجنتين تضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا

نيمار يتحدى ميسي

ريودي جانيرو ـ وكالات:

تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا بعد تخطي كولومبيا بركلات الترجيح (3-2) فجر امس إثر التعادل في الدقائق التسعين (1-1) ضمن نصف النهائي على ملعب مانيه غارينشا في برازيليا.ولعب حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز دوراً كبيراً في تأهل منتخب بلاده حين تصدى لثلاث ركلات ترجيح.. وتلتقي الأرجنتين منافستها التاريخية البرازيل مستضيفة البطولة في المباراة النهائية المقررة على ملعب ماراكانا فجر الأحد المقبل 11 تموز.والتقت الأرجنتين مع كولومبيا مرتين في نصف نهائي كوبا أميركا سابقاً، وكانتا بنهاية سعيدة لـ»ألبي سيليستي».

الأولى في كوبا أميركا 1993، حُسمت بركلات الترجيح، ثم ذهبت الأرجنتين للفوز بآخر بطولة لها على صعيد المنتخب الأول.أما اللقاء الثاني فكان في كوبا أميركا 2004، قبل أن تخسر الأرجنتين النهائي ضد البرازيل.

من جانبه، بات المنتخب البرازيلي على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقب بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، بعدما تأهل إلى نهائي النسخة الحالية المقامة على أرضه، بعدما تغلب على منتخب بيرو 1 / صفر .. وكان الفريقان تواجها في نهائي كوبا أمريكا 2019، وفاز المنتخب البرازيلي حينذاك 3 / 1، لكنه حسم مباراتهما أمس في المربع الذهبي بهدف وحيد سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 .

ويلتقي المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية المقررة فجر الاحد المقبل امام المنتخب الأرجنتيني الذي تأهل بعد تفوقه على كولومبيا بفارق ركلات الجزاء، وعادل تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، رقم ماريو زاجالو الذي قاد المنتخب البرازيلي من قبل لأطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في كوبا أمريكا، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 12 مباراة متتالية.

من جانبه، قال نيمار مهاجم البرازيل إنه يتمنى مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أمريكا.. وفازت البرازيل 1-0 على بيرو في قبل النهائي في ريو دي جانيرو فجر الثلاثاء بهدف لوكاس باكيتا في الدقيقة 35، لتضمن الظهور في نهائي المسابقة القارية في ستاد ماراكانا ..وقال نيمار مبتسما: «أريد الأرجنتين (في النهائي) وأشجعها. لدي أصدقاء هناك».

ثم تابع متحديا رفاق ميسي: «وفي النهائي ستفوز البرازيل».والتقى المنتخبان لآخر مرة في نهائي كوبا أمريكا في 2007، وحينها فازت البرازيل 3-0 في فنزويلا، وإذا تكرر النهائي بين الغريمين، سيكون الأمر مرتقبا بالنسبة للكثيرين.وإذا حدثت هذه المواجهة، فإنها ستمثل مقابلة بين اثنين من أفضل لاعبي الرقم 10 في الوقت الحالي في عالم كرة القدم، وهما نيمار وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.وتألق اللاعبان في البطولة حتى الآن، وسجل نيمار هدفين وصنع 3 أهداف، بينما أحرز ميسي 4 أهداف وصنع العدد ذاته.

وتحمل البرازيل لقب كوبا أمريكا ولديها أفضلية اللعب على أرضها في المسابقة التي كان من المفترض إقامتها بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

وحرمت كولومبيا من استضافة البطولة بعد احتجاجات مناهضة للحكومة واعتقال الكثيرين، في حين انسحبت الأرجنتين في اللحظات الأخيرة من التنظيم بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكوفيد-19.وغاب نيمار عن فوز البرازيل بكوبا أمريكا على أرضها منذ عامين، لكنه سبق أن قادها لحصد لقب كأس القارات 2013 والميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016.وفي المقابل، أحرز ميسي كل لقب ممكن مع ناديه برشلونة، لكنه لا يزال يبحث عن أول لقب كبير للأرجنتين منذ الفوز بكوبا أمريكا 1993.من ناحية أخرى، انتقد نيمار الحكم التشيلي روبرتو توبار، الذي طالبه لاعبو منتخب بيرو بعدم احتساب ركلة جزاء له ولم يذهب بالفعل لمراجعة اللعبة عبر تقنية «الفار» ليزيد من سخط لاعبي البرازيل. وقال حول الحكم: «إنه حكم متعجرف للغاية. (يبدو ذلك) من الطريقة التي ينظر بها، إنه يفتقد الاحترام».وتابع: «هو يمكن أن يخطئ أو يصيب، هذا جزء من اللعبة، لكن لا يمكن أن يكون حكما لنصف نهائي كوبا أمريكا».