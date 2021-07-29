التطبيعية تدعو أندية مدربين ولاعبين لتسوية متعلقات مالية

بهدف وضع النقاط على الحروف وإذابة الخلافات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي الزوراء للحضور الى مقر الاتحاد يوم الاربعاء الموافق ( 11/8/2021 ) ، عند الساعة 11 صباحاً، وذلك حول قضية شكاوى المدربين ( باسم قاسم حمدان واحمد خضير سبع ) ، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتابَ تخويل رسمي من إدارة النادي.

من جانب اخر، تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي زاخو للحضور الى مقر الاتحاد يوم الاربعاء الموافق ( 11/8/2021 ) ، عند الساعة 11 صباحاً، وذلك حول قضية شكاوى اللاعبين والمدربين المدرجة أسماؤهم في أدناه ، على أن يكون ممثل النادي ملمًا بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويلٍ رسمي من إدارة النادي.. الأسماء : صالح راضي اميش وأوس إبراهيم محمد وعلي سعد محمود.

كما، تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي الميناء للحضور الى مقر الاتحاد يوم الاربعاء الموافق ( 11/8/2021 ) ، عند الساعة 12 ظهراً، بدلا عن التاريخ السابق ( 9/8/2021 ) ، وذلك حول قضية شكاوى اللاعبين والمدربين المدرجة أسماؤهم في أدناه، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويلٍ رسمي من إدارة النادي .

الأسماء : ورثة المرحوم ( ناظم شاكر سالم ) ، مصطفى جاسم عبد زيد ، صقر عجيل صالح ، محمد جبار رباط ، أسامة علي محمد ، حيدر بازي جواد، مصطفى كريم عبد الأمير ، هيردي سيامند طاهر.

إلى ذلك، تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي الطلبة للحضور الى مقر الاتحاد يوم الاربعاء الموافق ( 11/8/2021 ) ، عند الساعة 11 صباحاً، وذلك حول قضية شكاوى اللاعبين والمدربين المدرجة أسماؤهم في أدناه ، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويلٍ رسمي من إدارة النادي .. الأسماء : صباح جعير وحسن احمد علي ورضا نصر الله راضي وسعد جاسم كاظم ومصطفى جودة عبد الله وأمجد كلف منصور ومحمد جبار رباط وثامر فؤاد شرهان وعلي حسن أحمد وبهاء كاظم.

من جانب اخر، وبناءً على الدعوة المقامة من قبل المدرب ( صالح راضي اميش ) المؤرخة في ( 11/7/2021 ) ، بالعدد ( 51 ) ، على نادي الكرخ الرياضي ، ومن أجل الاستيضاح حول الحقائق في مجريات هذه الدعوى ، قررت لجنة شؤون اللاعبين حضور المدرب ( صالح راضي اميش ) ورئيس الهيأة الإدارية لنادي الكرخ (شرار حيدر)، للتباحث بما ورد في أعلاه ، على أن يكون موعد الحضور في مقر الاتحاد يوم الاثنين الموافق ( 2/8/2021 ) عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي الطلبة للحضور الى مقر الاتحاد ، يوم الاربعاء ، الموافق ( 4/8/2021 ) ، في الساعة 12 ظهرا ، وذلك بشأن قضية دعوى اللاعب ( احمد اياد انور ) على ان يكون ممثل النادي ملم بجميع حيثيات الدعوة ، على ان يجلب معه كتاب تخويل من ادارة النادي.

ودعت لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي الطلبة للحضور الى مقر الاتحاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/٤ في الساعة 12:00 ظهراً.. وعزت اللجنة في بيان سبب ذلك، الى قضية دعوى اللاعب ( احمد اياد انور )»، مؤكدة» بضرورة ان يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوة، وجلب معه كتاب تخويل من ادارة النادي».