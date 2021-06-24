إنجلترا تحسم صدارة المجموعة الرابعة وكرواتيا تبلغ ثمن نهائي اليورو

حضور أكثر من 60 ألف متفرج في نصفي النهائي والختام في ويمبلي

العواصم ـ وكالات:

قدّم المنتخب الإنجليزي أفضل عروضه في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» حتى الآن وفاز على نظيره التشيكي بهدف من دون على ملعب ويمبلي فحسم بالتالي صدارة المجموعة الرابعة.وسجل هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 13.وتصدّرت بذلك إنجلترا ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وتراجعت جمهورية التشيك «المتأهلة سلفاً إلى ثمن النهائي» إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

من جانبه، حقق المنتخب الكرواتي الانتصار بنتيجة (3-1) ضد اسكتلندا، مساء أول أمس،.وسجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17، ولوكا مودريتش في الدقيقة 62، وإيفان بريسيتش في الدقيقة 77، وسجل كالوم مكجريجور هدف اسكتلندا الوحيد في الدقيقة 42.بهذا الانتصار، رفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في حين تجمد رصيد اسكتلندا عند نقطة وحيدة في ذيل ترتيب المجموعة.

فرض لوكا مودريتش نفسه نجما لمباراة منتخب بلاده كرواتيا ضد اسكتلندا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة يورو 2020. وسجل مودريتش الهدف الثاني ليساهم في فوز كرواتيا بنتيجة 3-1، ويقتنص وصافة المجموعة الرابعة خلف المتصدر منتخب إنجلترا. بهذا الهدف، بات «لوكا» أكبر وأصغر لاعب يسجل هدفا لكرواتيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وسجل نجم ريال مدريد هدفا لكرواتيا في بطولة يورو 2008 عندما كان عمره آنذاك 22 عاما و73 يوما، في حين هدفه في النسخة الحالية تزامن مع بلوغه 35 عاما و286 يوما.وسجل أهداف كرواتيا أمام اسكتلندا، كل من نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17، ولوكا مودريتش في الدقيقة 62، وإيفان بريسيتش في الدقيقة 77، وسجل كالوم مكجريجور هدف اسكتلندا الوحيد في الدقيقة 42.وشارك مودريتش في فوز كرواتيا على اسكتلندا 3-1 والتعادل مع التشيك 1-1 والخسارة ضد إنجلترا بهدف من دون رد.

من جانب اخر، ستسمح الحكومة البريطانية بحضور أكثر من 60 ألف متفرج في نصفي النهائي ونهائي يورو 2020 في ملعب ويمبلي بحسب ما أفاد مراسل beIN SPORTS… وسيكون هذا العدد الأعلى في حدث رياضي في بريطانيا منذ أكثر من 15 شهرا وذلك بعد ان تقلص عدد الحضور بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الرياضة والثقافة البريطاني أوليفر دودن «النهائيات ستكون لحظات لا تُنسى في طريق التعافي الوطني من الجائحة».ورحب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالقرار قائلا «إنها أنباء رائعة لأنها ستُمكن عددا كبيرا من أنصار اللعبة من التواجد في المباريات الثلاث الاخيرة من كأس اوروبا على ملعب ويمبلي».

وأضاف «انا ممتن جدا لرئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية للعمل الكبير الذي قاما به من أجل وضع هذه الترتيبات معنا لجعل البطولة تحظى بنجاح باهر في ويمبلي».وتابع «تمثل هذه البطولة بارقة أمل لطمأنة العالم بأننا نعود تدريجيا الى حياتنا الطبيعية وهذه خطوة إضافية في هذا المجال».

أما عمدة لندن صديق خان فقال «أنا مغتبط جدا لان يستوعب ملعب ويمبلي 75 في المئة من سعته الإجمالية في نصف نهائي ونهائي بطولة أوروبا. ستبث المباريات في مختلف أنحاء العالم وسنبرهن لهذا العالم أنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأحداث الرياضية، فلا يمكن التفوق على لندن في هذا المجال».