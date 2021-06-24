وزير التعليم العالي يؤكد العمل على استراتيجية علمية تمتد إلى عام 2030

اقيم بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي

بغداد – الصباح الجديد:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب العمل على استراتيجية علمية تمتد لعام 2030.

وقال الوزير في كلمته التي القاها في افتتاح اعمال منتدى التنمية البشرية العراقية المقام في بغداد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي إن «من الأهمية بمكان أن يتجه التعاون الدولي مع العراق الى الإسهام في تنمية رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

واوضح الوزير أن «المؤسسات التعليمية العراقية تتعامل مع المتغيرات والتحديات على وفق إجراءات مرنة ولا تغفل صياغة المتطلبات التي يفرضها التعامل الاستراتيجي مع السنوات المقبلة ، مؤكدا الشروع بصياغة استراتيجية علمية تنطلق من تحليل واقع التعليم في العراق وربطه بالتحديات وتمتد الى غاية العام 2030 وتأخذ بالحسبان وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم المرسومة منذ عام 2012 ولغاية العام 2022 «.

وتابع وزير التعليم العالي أن «الظرف الاقتصادي الحالي واختلالات الحالة الريعية تركا أثرا على مستوى دعم المؤسسات وتمويل المشاريع»، مشيرا الى أن «مؤسسات التعليم لم تقف عند حدود الأزمة بل تعدتها الى تذليل المشكلات والتكيف مع المتغيرات ومضت في مهمتها الأساسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وحققت نتائج مهمة على صعيد النشر العالمي والتنافس في التصنيفات العالمية».

ودعا الوزير الى «اعتماد التقييمات العلمية ذات المعطيات الدقيقة ومقارنة نتائج المؤسسات في ضوء التحديات الراهنة ومؤشر النمو السكاني».

بعد ذلك أعرب المشاركون في المنتدى عن أملهم في صياغة تعاون استراتيجي بين العراق والمنظمات الدولية المختصة لرفد قطاعات الدولة ومؤسساتها بالدعم المطلوب على صعيد بناء القدرات وتطوير المهارات وتحقيق هدف التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في العراق.

على صعيد اخر أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض ما نسبته 10% من الأجور الدراسية للطلبة عن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لكل طالب سواء أكانت دراستهم في الجامعات الحكومية أم الجامعات والكليات الأهلية اعتباراً من العام الدراسي 2022/2021.

وترأس الوزير اجتماع هيئة الرأي الثالث بحضور الملاك المتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات، حيث كشف الوزير عن إنجاز 650 منحة للعراقيين في جامعات العالم وهيئة الرأي تقر السياسة الوطنية للوصول المفتوح للجامعات العراقية.

ونقل بيان لوزارة التعليم العالي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه عن عبدالصاحب قوله في مستهل الاجتماع أن الجامعات العراقية واجهت «تحديات الظرف الراهن بفاعلية ومسؤولية عالية وهي ماضية بإنجاز متطلبات السنة الدراسية الحالية على وفق آليات التعليم المدمج وفي ضوء التقويم الجامعي المعتمد».

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وزارة التعليم العالي ترتكز إلى «رؤية في التعامل مع المتغيرات وتتحرك بمرونة إجرائية لاستيعاب الاقبال المتزايد على الجامعات المرتبط بمؤشرات النمو السكاني المتصاعد»، مشيراً إلى أنها وفرت خلال العام الدراسي 2021/2020 من خلال مذكرات وصيغ التعاون الدولي والثقافي 650 منحة دراسية مدفوعة التكاليف في مختلف جامعات العالم وقد تم اشغالها جميعا من الطلبة أصحاب المعدلات العالية.

وتابعت الوزارة أن برنامج العام الدراسي القادم 2022/2021 سيغطي مساحة الحاجة الفعلية من الخدمات الأكاديمية والتدريسية وسيراعي أهمية التقنيات الرقمية وسيعتمد آليات التعليم الحضوري أداء وامتحاناً،حاثاً في الوقت نفسه على تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأوبئة من خلال التطعيم واللقاح المطلوب.

وشدد على مراعاة ومواكبة التسارع المعرفي في شتى التخصصات ومتابعة مستجداتها على وفق منظور منهجي منتظم والاستجابة السريعة لمتطلبات التنمية العلمية والتكنولوجية عن طريق المراكز البحثية المختصة في الجامعات والمؤسسات التعليمية وإيلاء هذا المسار اهتماماً كبيراً على صعيد الدراسات الأولية والعليا وإنشاء المستوعبات الإلكترونية المفهرسة للأطاريح والرسائل والإفادة من الطلبة المبتعثين الذين أكملوا تحصيلهم في الجامعات العالمية.

واختتم أعضاء هيئة الرأي اجتماعهم باستعراض معايير واشتراطات فتح الكليات والأقسام الأهلية ضمن التخصصات الطبية والصحية الساندة ومناقشة مشروع استقلالية إدارة القبول للدراسات العليا في الجامعات العراقية وعرض مشاريع الجامعات ضمن برنامج تنمية الأقاليم.