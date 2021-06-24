المنتخب الشبابي يكمل تحضيراته للقاء السنغال اليوم

الجولة 33 لممتاز الكرة تنطلق غداً باقامة خمس مباريات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكمل منتخب الشباب تدريباته في ملعب «20 يونيو» تحضيراً لمواجهة نظيره منتخب لبنان اليوم الخميس في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب المقامة حالياً في مصر.

ويلعب منتخبنا الشبابي في الساعة 7 من مساء اليوم مباراته الثانية في بطولة كاس العرب تحت 20 عاما الجارية احداثها في جمهورية مصر العربية، وسيلاقي في ثالث مبارياته منتخب السنغال في الساعة الرابعة عصر يوم الاحد المقبل الموافق 27 حزيران الجاري، ويتطلع منتخبنا الشبابي بقيادة الكابتن عماد محمد إلى التعويض في لقاء يوم غد بعد خسارته الأولى امام جزر القمر.. وخسر منتخبنا للشباب، يوم أول أمس، أولى مبارياته امام جزر القمر بأربعة اهداف لثلاثة وجرت المباراة على ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهى اللقاء لصالح جزر القمر 4-3.

وسجل المنتخب العراقي اولا في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب نصر سلام، ومن ركلة جزاء سجل المنتخب هدفه الثاني نفذها بنجاح اللاعب عبد الرزاق قاسم في الدقيقة 39.وقلص منتخب جزر القمر النتيجة عن طريق لاعبه اسمان ادريس بعد تسجيله الهدف الاول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي اضافه حكم اللقاء في الشوط الاول جاء هدف التعديل لجزر القمر من ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمود عادل.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث لجزر القمر في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق فهد ياسين، وعاد لاعب جزر القمر محمود عادل ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 83 قلص منتخبنا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق اللاعب عبد القادر ايوب.

من جانب اخر، اعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم المركزي جدول مباريات الجولة 33 من دوري الكرة الممتاز وتنطلق يوم غد الجمعة 25 حزيران الجاري باقامة خمس مباريات، الزوراء يلاقي نفط الوسط في ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساء، في حين يضيف القاسم فريقب زاخو في ملعب الكفل في الساعة الخامسة الا ربع مساء، ويتواجه النفط والميناء في ملعب التاجي في التوقيقت ذاته، ويضيف ملعب الديوانية مباراة الديوانية وأمانة بغداد في الساعة الخامسة الاربع مساء،

وفي ملعب ميسان الأولمبي تقام مباراة فريقي نفط ميسان والكهرباء في الساعة السابعة والربع مساء.

وتقام السبت 24 حزيران مباراة واحدة بين الشرطة والطلبة في ملعب الشعب الدولي في الساعة 8 مساء، وتجرى الاحد بقية مباريات الجولة، فيلتقي الصناعات الكهربائية والسماوة في الساعة الخامسة الاربع مساء، ويلعب الكرخ امام الحدود في التوقيقت ذاته في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ، وفي ملعب النجف الدولي تقام مباراة النجف ونفط البصرة في الساعة السابعة والربع مساء، في حين يضيف ملعب فرانسوا حريري في الساعة التاسعة والنصف مباراة اربيل والجوية.

من جانبه، أثنى مدرب الزوراء راضي شنيشل على لاعبيه بعد الفوز الذي تحقق على فريق الديوانية بهدف من دون رد ضمن الجولة 32 من الدوري الممتاز.وأكد شنيشل أن «الفوز في الجولات الأخيرة مهم جدا ويغطي على جميع العيوب».وقال شنيشل «الفوز والنقاط الثلاث هي الأهم في الجولات الأخيرة من الدوري في ظل الصراع على مربع المقدمة».وأردف قائلا: «بالتالي النقاط الثلاث تعد الأهم بغض النظر عن المستوى الفني وأي تفاصيل أخرى».

وأوضح: «بعض المباريات التي نخوضها خارج الديار تعد معقدة وصعبة بسبب سوء أرضية بعض الملاعب، لكننا حققنا المطلوب أمام الديوانية».وأشار إلى أنه لم يدفع باللاعبين الدوليين في الشوط الأول «لأنهم كانوا مجهدين من السفر وبعضهم منشغل في أمور شخصية والتحقوا بالفريق في وقت متأخر».وقال: «سنشركهم في المباريات بشكل تدريجي».يشار إلى أن الزوراء فاز على الديوانية في ملعبه بهدف اللاعب منتظر محمد.