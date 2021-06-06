وصول المعدّة العملاقة التخصصية لتثبيت وتحسين خواص التربة في ميناء الفاو

خارطة طريق للتحول الرقمي واتمتة الموانئ

البصرة _ سعدي السند :

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن ارتفاع نسب الإنجاز في السداد الصخرية لمحطة حاويات أرصفة ميناء الفاو الخمسة .

وقال المدير العام للشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي : استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بمضاعفة الجهود للوصول الى مراحل انجاز متقدمة فان اعمال السداد الصخرية تظهر بشكل واضح في مشروع محطة الحاويات للأرصفة الخمسة بميناء الفاو الكبير ، لافتاً إلى وصول بارجة الاسمنت التي ستعمل على تغذية معدة تثبيت التربة بالاسمنت .

معلنا وصول المعدّة العملاقة التخصصية لتثبيت وتحسين خواص التربة ‏( Deep Soil Mixing ) والتي تم ادخالها بجهود كوادر الشركة

واوضح الفرطوسي: ان بارجة ألاسمنت يبلغ طولها 46م و عرض 16 متر وارتفاع 2.7 م وغاطس 1.5 م وتحتوي على عدد / 9 خزان سعة الخزان الواحد 60 طنا ، وان هذه البارجة ستعمل على نقل الاسمنت من منطقة التحميل الواقعة على الكاسر الشرقي حيث سيتم استخدام عدد / 19 ناقلة اسمنت وبالتالي العمل على تجهيز الاسمنت اللازم لتحسين وتثبيت التربة بمعدل يومي قدره 600 طن وبمدة تقدر بحوالي 6 أشهر .

مؤكدا أن هذه الاعمال تقع ضمن عقود ميناء الفاو الجديدة – العقد الخاص بانشاء محطة الحاويات المتضمنة انشاء خمسة ارصفة جديدة ، مبينا أن البارجة حاليا ترسو بالقرب من المعدة العملاقة لتثبيت التربة والعمل جار على ارسائها في وقت لاحق في الموقع الملائم على كاسر الامواج الشرقي

خارطة طريق للتحول الرقمي واتمتة الموانئ

وباشرت كوادر هيئة الإدارة الالكترونية في وزارة النقل والتابعة للشركة العامة لموانئ العراق، اعمالها بالتعاون مع خبراء شركة لوجسترو الكندية.

وجاءت هذه بضرورة التحول إلى الإدارة الالكترونية بالسرعة الممكنة ، حيث تم وضع خارطة طريق للتحول الرقمي واتمتة الموانئ وتوجه الفريقان صباح اليوم نحو موانئ ام قصر وخور الزبير لغرض الاطلاع على آليه العمل وجمع البيانات. وقال مدير عام الموانئ: اننا كإدارة عليا للشركة من أشد الداعمين لهذا المشروع الكبير الذي سيجعل من موانئ العراق تضاهي موانئ المنطقة والعالم ، موعزاً، الى كافة الموانئ وأقسام وشعب الشركة بتوفير كامل الدعم لهم .

من جانبه ذكر رئيس مهندسين محمد جودت مدير مشروع الإدارة الالكترونية في الشركة والذي كان على رأس الوفد المرافق لخبراء شركة لوجسترو التي زارت مينائي ام قصر: تحققت اليوم الزيارة الأولى مع وفد الشركة الاستشارية بوجود كوادر شركة مجموعة الريا وسيتم خلال الأيام القادمة تكرار الزيارات سواء للموانئ والى أقسام ومفاصل الشركة ليتسنى للشركة الاستشارية جمع البيانات المتكاملة.

واضاف جودت ان هذا المشروع من المشاريع الحيوية والمهمة والذي سيغير بيئة عمل ادارة الموانئ من الكلاسيكية والتي تعتمد العمل الورقي الى العمل ضمن البيئة الإلكترونية ، كاشفاً ان التحول الالكتروني سيحقق نظام البوابة البحرية الواحدة وفق متطلبات واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية عبر سرعة في الأداء ودقة في العمل وفق اقل مجهود.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً موسعاً في مقرها مع استشاريي شركة لوجسترو وائتلاف مكون من ثلاث شركات كندية كبرى لإكمال متطلبات التحول إلى الإدارة الالكترونية ضمن مواصفات منظمة الملاحة العالمية IMO وبحضور اللجان المختصة بمتابعة هذا الملف من موانئ العراق .

وقال مدير عام الشركة الذي ترأس الاجتماع بعد الترحيب بالضيوف: ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، تحث جميع دوائر الدولة من أجل الاسراع في عملية التحول إلى الإدارة الالكترونية لما لها من أهمية كبرى في تطوير وتسريع العمل في الموانئ .

وأوعز الفرطوسي الى اللجان المختصة بالعمل مع فريق خبراء الشركة الاستشارية لوجسترو ، من أجل وضع خطة للعمل مع اجراء جولات ميدانية في مختلف مرافق وموانئ الشركة العامة لموانئ العراق لاطلاعهم على آليه العمل

موانئ العراق تشارك حفل تكريم مبدعي جامعة البصرة

وبحسب توجيهات وزير النقل ومدير عام الموانئ شاركت الشركة العامة لموانئ العراق في حفل تكريم الكوادر التدريسية من جامعة البصرة من المبدعين الذين ساهموا ببحوثهم في تقدم الجامعة علمياً ، وأقيم الحفل على حدائق المكتبة المركزية لجامعة البصرة – باب الزبير .

وحضر الاحتفال معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الربان عادل علي دشر ممثلاً عن مدير عام الموانئ وشارك بتوزيع الهدايا على الأساتذة اصحاب البحوث المتميزة وتخلل الحفل فقرات منوعة أقامها عدد من طلبة كلية الفنون الجميلة . وقال دشر بدعوة كريمة من الدكتور سعد شاهين حمادي رئيس جامعة البصرة حضرنا الحفل وذلك لزيادة أواصر التعاون المشترك بين موانئ العراق وجامعة البصرة بإعتبارها صرحاً علمياً كبير ليس في العراق فقط بل في المنطقة وللاستفادة من البحوث والدراسات التي يقدمها اساتذة الجامعة على مختلف الأصعدة والتي حقق فؤائد كبيرة للمحافظة ولموانئ العراق