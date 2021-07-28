أسعار خام البصرة الخفيف تواصل الارتفاع

إيرادات البلاد من النفط للشهر الماضي اكثر من ستة مليارات دولار

الصباح الجديد ـ متابعة:

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، امس الثلاثاء، ليسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك متأثراً بارتفاع أسعار النفط العالمية .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.51 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.19%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 69.93 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت6.4%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 73.85 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.25 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 72.32 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.36 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.92 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.06 دولاراً.

وفي سياق غير بعيد، اعلنت وزارة النفط ان إيرادات المصدر من الخام خلال شهر حزيران الماضي تجاوزت ستة مليارات دولار.

واوردت الوزارة في بيان دوري، إن “مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 86) مليونا (765) الفا و(589) برميلاً، بايرادات بلغت ( 6 ) مليار و( 143 ) مليون و(106) الف دولار”.

واضافت أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (83) مليون و(690) الف و( 352) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(75) الفا و(237) برميلا”، مبينا ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (70.801 ) دولارا”.

واشارت الى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

واوضح ان “كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر حزيران الماضي بلغ مجموعه اكثر من (55) مليون و(450) الف و(194) دولار” .

واستقرت أسعار النفط امس الثلاثاء مع مراهنة المستثمرين على أن شح المعروض وتنامي معدلات التطعيم سيخففان من تأثر الطلب بارتفاع إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وقال المحللون لدى يو.بي.إس في مذكرة بحثية “في ضوء نمو الطلب الذي من المرجح أن يتجاوز نمو المعروض في المدى القريب، نتوقع شحا نفطيا على مدار الصيف، وهو ما سيعزز الأسعار.”

وفي مؤشر إيجابي للطلب على الوقود، سجلت بريطانيا أدنى إجمالي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا منذ الرابع من يوليو أمس الأول الاثنين، مما يشير إلى أن تنامي الإصابات في الآونة الأخيرة قد تجاوز ذروته.