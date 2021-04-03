الهدية المناسبة للمرأة على وفق الأبراج

الصباح الجديد – متابعة:

علاقة الابراج لا تخص الطبيعة الشخصية، فحتى الهدايا ينبغي ان تكون تبعا لبرج المرأة المهدى اليها:

الحمل

نساء برج الحمل يتميّزن بقلب يُشبه الأطفال، عاطفيات جدًا، ويتعاملن مع أغلب المشكلات بحكمة وهدوء. يتمتعّن بحيوية ونشاط ويحرصن على الإطلالة الجذابة دائمًا. لذا، الهدية المُناسبة للمرأة الحمل، تقديم ساعة تحمل اسم ماركة عالمية، أو عطرًا ثمينًا، أو حقيبة يد ذات ألوان زاهية.

الثور

نساء برج الثور مثاليات، ويتمعتن بروح الشجاعة والمغامرة والتحدّي. وعلى الرغم من ذلك، فهن يتسمن بالصبر اللامحدود، ويسعين جاهدات لتلبية رغبات الجميع. وأيضًا يتميزّن بشخصية حساّسة ومليئة بالمشاعر. أما الهدايا التي تنال إعجابهن، الملابس أو العطور.

الجوزاء

المزاجية الشديدة لنساء برج الجوزاء، تزيد من حيرة اختيار الهدية المُناسبة لهن. ومع ذلك، تحب نساء برج الجوزاء الجمع بين أكثر من هدية، مع الحرص على الابتعاد عن أدوات التجميل، ولا تروقهن الهدايا الترفيهية مثل الصور والقلوب أو الاكسسوارات، فمن الممكن إهداءهن جوال حديث أو دعوة لرحلة استجمام.

السرطان

نساء برج السرطان باعثات للخير، والحب والمشاعر، ويتميّزن بشخصية هادئة وحسّاسة. قد يكون إرضائهن سهلًا جدًا، فكل ما يحلمن به قضاء الوقت إلى جوار الأسرة والعائلة. والأفكار الجديدة فى تقديم الهدايا أيضًا تروق لهن، فمن الممكن أن تقدمّ لهن اطار يجمع صورهن أو ألبوم يرصد علاقتك معهن. كذلك، فإن هدية الأدوات المنزلية ستكون محبّبة لهن.

الاسد

نساء برج الاسد يتميّزن بصفات قوية، ومن أهمها الشجاعة، والتضحية من أجل المبدأ والنفس والغير. فهن لطيفات جدًا، إجتماعيات، صادقات بتعاملهن مع الأخرين. ربما تقديم ألبوم مليء بالصور التي تحمل ذكرياتهن مع أفراد أسرتهن، تكون الهدية المثلى لنساء من برج الأسد، لأنهن يفضلن دائمًا الأشياء التي تذكرهن بالمواقف التي عشنها. تحب أن تكون محل اهتمام الآخرين ومحط أنظار، فتلفتها الأشياء الثمينة وتنجذب إليها، لذلك سيليق بها المجوهرات والعطور الغالية.

العذراء

نساء برج العذراء يتأثرّن بكوكب عطارد، وهو كوكب العقل، والفكر، والذكاء، والحركة. لذلك تجدهن أذكياء. وفي الوقت ذاته، يتأثرّن بكوكب الزهرة، وهو كوكب الفن، والذوق، والجمال، لذلك يعتبرن ذواقات للجمال. أما الهدية المُناسبة للمرأة العذراء، يجب أن يكون لها علاقة باهتماماتها، كرحلة إلى أحد المتاحف أو زيارة الأماكن السياحية، أو كتاب. وتأكّدي حتمًا هذا النوع من الهدايا ستجعلها في قمة السعادة.

الميزان

نساء برج الميزان، يتمتعن بالذوق والحسّ الرفيع. فهن يرين الجمال في كل شيء، حتى لو كان صغيرًا، متميزات وموهوبات ويتمتعّن بشخصية دبلوماسية. هن مزيج بين العقلانية والعاطفية، ودائمًا يرفضن الاستسلام بسهولة. تعشق صاحبات هذا البرج الدلال الكثير والاسترخاء ما يجعل من جلسة التدليك الهدية الأمثل لهن.

العقرب

نساء برج العقرب من الشخصيات الصبورة، الصريحة والواقعية. فهن يسعين طوال الوقت للحصول على لقب المرأة المثالية. يكرهن العبث والفوضى والإزعاج. فهن الأكثر غموضًا من بين كل الأبراج، فليس من السهل معرفة فيما يفكرّن، بخاصّة وأنهن أذكياء للغاية. لذا يجب أن تكون هديتك واضحة سواء من ماركة معروفة أو مكان معروف لتسهل عليها معرفة قيمة الهدية.

القوس

نساء برج القوس يتمتعن بالروح المرحة، والابتسامة الدائمة، ونظرة الرضى مهما الصعوبات والمشكلات التي تواجههن. يتميزن بشخصية إجتماعية، فضولية ومرحة. يفضلن الهدايا التي تعود عليهن بالنفع الشخصي، فالهدايا العينية مثل المجوهرات أكثر ما يهتممن به. تميل صاحبات هذا البرج للفكر الاقتصادي. لذا، فإن الهدية الأمثل قسيمة شراء من أي متجر تعرف أنها تفضّله.

الجدي

الجدية والصرامة عنوان خالد لنساء برج الجدي. يتميّزن بشخصيتهن الودودة والصارمة وغير الراضخة. لذلك، فإن التعامل معهن صعب جدًا بالرغم من انهن يتميزّن بطيبة القلب. وعادًة، تميل المرأة برج الجدي الى التسهيلات الحياتية، ومن الممكن، أن تطلب المرأة الجدي هديتها بنفسها، فهي تحب أن تكون الهدية بالفعل تنتفع بها، وتحتاج إليها لأنها لا تحب الاشياء التى لا تعنيها، تبهرها القطع الأثرية او الأشياء التى لها تاريخ ومدوّن عليها.

الدلو

نساء برج الدلو يفضلن الحياة البسيطة، من دون أي تعقيدات. يسعين جاهدات لاستكشاف خبرات متنوعة والبحث عن كل جديد. شخصيتهن عبارة عن مزيج بين العقلانية والمرح والإثارة والمغامرة بشكل مستمر. يعشقن الهدايا بشكل عام من دون تحديد ثمنها أو مكانها أو نوع الهدية، لكنهن يفضلّن الجانب العاطفي منها. لذا، اختيار ساعة حديثة، أو لوحة فنية مُعبرّة قد تنال إعجابها. وقد تكون الهدية الأكثر مُناسبة للمرأة الدلو، دعوتها لزيارة الأماكن الطبيعية الهادئة.

الحوت

نساء برج الحوت، يتميّزن بشخصية حسّاسة، وحالمة. يعشن على طبيعتهن ويتصرّفن بطفولة وعفوية تمامًا كالأطفال، ويكرهن العقاب. يمتلكن شخصية خيالية، وانتقادية. يُفضلّن قضاء الوقت بمفردهن. هن الأكثر رومانسية، فالشكولاته والورود وربما العطور أشياء تسعدهن كثيرًا. تغلب على صاحبات هذا البرج النزعة الرومانسية، ما يجعل من الشموع وأطقم الاستحمام والورود الهدية الأمثل لهن.