جهات تؤخر الموازنة لأنها لا تريد ان تكون امام الحكومة وفرة مالية

عضو اللجنة المالية جمال كوجر:

السليمانية ـ عباس اركوازي:

عزا عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على الموازنة العامة، الى خلافات بين الكتل السياسية وخصوصا الكتل الشيعية، واعتراضها متأخرا على النص المقترح متوقعاً ان تؤدي تلك الخلافات الى تأجيل التصويت على الموازنة في الجلسة المقترحة السبت المقبل.

واضاف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي جمال كوجر في حديث للصباح الجديد، ان احتمال تمرير الموازنة في جلسة السبت بغض النظر عن موافقة الكرد امر وارد، مضيفاً، “نحن لا نحبذ ولا نتمنى ذلك، لانها ستكون خطوة نحو تكريس الاغلبية السياسية، التي لا يتحملها الوضع في العراق الان.

واضاف كوجر، ان حكومة الاقليم والكتل الكردية اعلنت صراحة رفضها للتغيير الذي احدثته بعض القوى على مسودة القانون، لانه لم يات بالتنسيق مع اللجنة المالية، واردف،” نحن في اللجنة المالية صوتنا بالاجتماع على النص الذي تم الاتفاق عليه بين القوى الشيعية ووفد حكومة الاقليم، وان التغيير الذي اجرته الكتل الشيعية في اللحظات الاخيرة لم يأت عبر التنسيق مع اللجنة المالية، وهو ما يؤشر سابقة خطيرة تتمثل بقدرة اية جهة على اجراء تغييرات على قانون الموازنة دون العودة الى الجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة المالية.